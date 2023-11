Producenci oprogramowania

Najliczniejszą grupą finalistów głównej kategorii zestawienia 50 najszybciej rozwijających się firm technologicznych z Europy Środkowo-Wschodniej są producenci oprogramowania – wynika z rankingu "Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2023". Łącznie dostawcy oprogramowania zajęli 31 pozycji zestawienia.

Ranking Deloitte to zestawienie najszybciej rozwijających się firm technologicznych w regionie Europy Środkowej. Wśród 50 najdynamiczniej rosnących spółek regionu jedną trzecią stanowiły firmy pochodzące z Polski – podano. Jak zaznaczono, "całkowita liczba 18 polskich firm jest najwyższą w historii konkursu".

Rekordowe poziomy wzrostu

"Postępująca cyfryzacja gospodarki sprawia, że dostawcy nowoczesnych rozwiązań technologicznych notują rekordowe poziomy wzrostu. To, że znaczną część najszybciej rozwijających się firm regionu stanowią spółki polskie, jest najlepszym dowodem na rosnący potencjał rodzimego sektora tech" – przekazał cytowany w raporcie Michał Przybylski z Deloitte.

Czeska firma na czele rankingu

Zwycięzcą głównej kategorii rankingu po raz trzeci z rzędu został pochodzący z Czech fintech FTMO, twórca finansowej platformy edukacyjnej. Ubiegłoroczny wicelider rankingu, polski dostawca usług płatności odroczonych PayPo, został wyprzedzony przez czeską firmę biotechnologiczną CityZen. "Oprócz jednego z największych graczy na polskim rynku BNPL do pierwszej dziesiątki Fast 50 weszli także firma software’owa Worksmile oraz producent mebli noo.ma" – poinformowano.

W ramach plebiscytu przyznano również nagrody dla "wschodzących gwiazd" sklasyfikowanych w ramach kategorii "Companies to watch" – podano. Obejmuje ona 25 spółek cechujących się wysoką dynamiką, ale istniejących zbyt krótko, by spełnić wymogi głównego rankingu. Laureatem zestawienia został słowacki producent oprogramowania 3IPK, a drugie miejsca zajęła polska firma Cardinal Cryptography, dostarczająca rozwiązania z zakresu kryptogrtafii, blockchain i uczenia maszynowego.

Oprócz tego w rankingu "Companies to watch" znalazły się 4 inne podmioty z Polski: producent oprogramowania Just Join IT, firma biotechnologiczna ZEME, fintech Digital Gateways oraz dostawca rozwiązań IT dla branży hotelarskiej Profitroom.

Jak poinformowano, biorące udział w konkursie Deloitte firmy mogły przystąpić również w ramach kategorii "Impact Stars". Wyróżnia ona te podmioty, które nie tylko oferują i rozwijają innowacyjne produkty, ale cechują się także pozytywnym oddziaływaniem na co najmniej jeden z następujących obszarów: społeczeństwo, biznes, innowacje, środowisko czy różnorodność.

Każdy z krajów mógł w tej kategorii wybrać trzy firmy. W przypadku Polski są to: producent oprogramowania Devinti, software house Callstack oraz firma analityczna Appsilon. Specjalne wyróżnienie w tej kategorii otrzymała również Szkoła w Chmurze.

Specjalną nagrodę "CE Tech Rocketship!" otrzymała po raz drugi z rzędu polska firma software’owa Open Loyalty. "Specjalne wyróżnienia otrzymały fintech Kontomatic oraz producent oprogramowania Robotec.ai" – dodano.

Ranking Deloitte Technology Fast 50 Central Europe to zestawienie najszybciej rozwijających się firm technologicznych w regionie Europy Środkowej. Przedsiębiorstwa samodzielnie zgłaszają chęć udziału w rankingu. Mogą w nim brać udział spółki pochodzące z następujących krajów: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Kosowo, Łotwa, Litwa, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia. (PAP)

Autor: Adrian Reszczyński