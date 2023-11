Dynamiczne ustalanie cen pozwala firmom maksymalizować zyski i poprawić swoją pozycję na rynku, ustalając ceny na podstawie określonych przez siebie reguł i warunków. Ta zdolność do adaptacji pomaga detalistom szybko reagować na zmiany rynkowe, popyt konsumentów i konkurencyjne ceny.

Na czym polega fenomen Dealavo?

Rozmawiamy z Jakubem Kotem - Prezesem Dealavo - o tym jak udało mu się przełamać barierę polskiego rynku. “W Dealavo staramy się szeroko monitorować rynek. To co nas odróżnia to fakt, że możemy monitorować dowolną platformę w dowolnym kraju wskazanym przez naszego klienta. Nieustannie dążymy do tego, aby dopasowywać nasze funkcjonalności do potrzeb rynku, w tym głównie pracujemy nad integracjami oraz funkcją dynamic pricing” - tłumaczy nam CEO firmy Dealavo.

Dealavo poprzez monitoring cen rynkowych daje możliwość swoim klientom dynamicznego dostosowania cen do warunków rynkowych. Dane zebrane na rynku są podwójnie weryfikowane przez dedykowany zespół sprawdzający ich poprawność. Aby zapewnić większą komunikację pomiędzy danymi Dealavo, a ich klientami, firma buduje szereg integracji oraz udostępnia API. Natomiast wykonując analizę cen w wygodny sposób możesz przeglądać dane bezpośrednio w Dealavo, tworząc segmenty czy stosując wybrane filtry. Do tego możesz w prosty sposób ustawiać alerty emailowe informujące o konkretnych zmianach cen na rynku. A oprócz tego Dealavo wygeneruje atrakcyjne i czytelne wykresy prezentujące zebrane dane, a także da możliwość pobrania ich w dowolnej formie, np. pliku csv.

W dalszej rozmowie przyznaje, że kluczem technologii Dealavo jest poprawne mierzenie danych i wysoki poziom zaufania do rezultatów osiąganych przez oprogramowanie. CEO Dealavo dodaje: “Funkcja Dynamic Pricing to bardzo istotny element naszej oferty. Automatyczna podmiana cen, a nawet sam repricing - czyli wygenerowanie pliku z sugerowaną ceną - na podstawie wcześniej ustalonych reguł cenowych, to funkcja, bez której nasi klienci nie wyobrażają sobie zarządzania ceną we własnych sklepach”.

Plany na ekspansje Dealavo

Na nasze pytanie o kolejne kroki w rozwoju firmy, Jakub Kot wymienia: “Jako firma nieustannie zwiększamy nasze możliwości skanowania cen, powiększamy wydajność i skuteczność w tym co robimy. Przyszłością dla nas jest lepsze, bardziej zwalidowane, korzystanie ze sztucznej inteligencji. Obecne przypadki naszych klientów wskazują nam, że uczenie maszynowe pozwala nam doskonalić nasze rekomendacje cenowe, ale nie tylko. Sztuczna inteligencja pomaga nam realizować dopasowanie tych samych lub podobnych produktów. “. CEO nie tylko wskazuje na rozwój w zakresie sztucznej inteligencji jako przyszłość rekomendacji cenowych. Podkreśla, że klienci chcą reagować na zmiany ceny szybciej, implementować nowe reguły skuteczniej, monitorować rynek szerzej. Dlatego Dealavo stawia na wydajność w zakresie obszaru Developmentu. “Zwiększenie mocy obliczeniowych, przetwarzania danych i skuteczności procesów ustalonych w firmie to rzecz, którą musimy mieć na uwadze, aby nie zostać w tyle nie tylko przed krajową konkurencją, ale również tą zlokalizowaną w Europie Zachodniej czy USA” - dodaje.