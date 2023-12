Jak wynika z badania "Barometr wydatków firmowych" firmy NFG, współpracującej z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej (KRD), w sektorze MŚP wyzwaniem numer jeden pozostaje zachowanie płynności finansowej.

"3/4 mikroprzedsiębiorców z powodu różnego rodzaju problemów finansowych musi zaciskać pasa, a co drugie dokłada do interesu z prywatnych oszczędności" - podano. Jak dodano, wskazują na to głównie firmy z branży budowlanej i usługowej, ale także te najmłodsze stażem – funkcjonujące na rynku do 5 lat.

Reklama

Jednym z głównych zagrożeń dla płynności finansowej - jak podano - są również długie terminy zapłaty na fakturach i to, że przedsiębiorcy nie mogą od razu dysponować pieniędzmi ze zrealizowanych projektów.

Jak podano, poprawa płynności finansowej, skrócenie okresu oczekiwania na płatności i zmniejszenie ryzyka niewypłacalności klientów to powody, dla których przedsiębiorcy korzystają z faktoringu.

Reklama

Emanuel Nowak z NFG wskazał, że do tej pory w ramach eFaktoringu mikrofirmy sfinansowały w ten sposób transakcje za ponad miliard złotych.

Ogólnopolskie badanie "Barometr wydatków firmowych" zostało zrealizowane metodą CAWI przez IMAS International w II kwartale br. wśród 508 właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta