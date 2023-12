Kraje zachodnie zaczynają powiększać swoje zdolności przetwórcze tych pierwiastków, natomiast wprowadzony przez Pekin zakaz może mieć wpływ szczególnie na rynek tzw. ciężkich metali ziem rzadkich, w rafinowaniu których Chiny są praktycznie monopolistą - podał Reuters.

Reklama

Władze Chin znacznie zaostrzyły w tym roku przepisy dotyczące eksportu kilku pierwiastków

Metale ziem rzadkich to grupa 17 pierwiastków używanych w produkcji pojazdów elektrycznych, turbin wiatrowych i elektroniki. Tradycyjnie dzieli się je na lekkie i ciężkie.

Reklama

Chińskie ministerstwo handlu zakazało eksportu technologii produkcji metali ziem rzadkich i stopów, a także wytwarzania niektórych rodzajów magnesów. Jako powód dopisania ich do „katalogu technologii, których eksport jest zakazany lub podlega obostrzeniom", podano ochronę bezpieczeństwa państwowego i interesu publicznego.

Władze Chin znacznie zaostrzyły w tym roku przepisy dotyczące eksportu kilku pierwiastków, co komentatorzy wpisywali w narastającą rywalizację z Zachodem o kontrolę nad krytycznymi surowcami. W sierpniu, po wprowadzeniu ograniczeń w odniesieniu do przetworzonego galu i germanu, używanych w produkcji półprzewodników, ich eksport spadł prawie do zera.

Reuters podkreśla, że Europa i USA starają się obecnie zmniejszyć zależność od przetworzonych metali ziem rzadkich z Chin, które odpowiadają za prawie 90 proc. globalnej produkcji. W przypadku ciężkich metali ziem rzadkich, takich jak używany do produkcji silników do pojazdów elektrycznych dysproz, odsetek ten wynosi 99,9 proc. - wynika z danych firmy Benchmark Mineral Intelligence (BMI).