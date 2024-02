Orlen sprecyzował, że Sitarski został delegowany z rady do zarządu z dniem 17 lutego, a delegacja potrwa nie dłużej niż trzy miesiące.

Według Orlenu, to konsekwencja złożenia z dniem 16 lutego rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej przez Tomasza Sójkę. Sójka ogłosił rezygnację 9 lutego motywując ją "pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieporozumieniami", oraz dobrem spółki i jej interesariuszy.

Reklama

Po rezygnacji Sójki zarząd płockiego koncernu pracuje w składzie: Witold Literacki (p.o. prezesa zarządu); delegowani czasowo do wykonywania czynności członków zarządu członkowie rady nadzorczej - Kazimierz Mordaszewski i Tomasz Zieliński oraz członek zarządu Józef Węgrecki.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Reklama

W ubiegłym roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern ma zainwestować ponad 320 mld zł.