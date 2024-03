Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej SRK, rada nadzorcza spółki odwołała we wtorek ze stanowiska prezesa Janusza Smoliłę, wiceprezesa ds. zasobów mieszkaniowych i odwadniania kopalń Marka Pieszczka, wiceprezesa ds. likwidacji kopalń i gospodarki majątkiem Piotra Bojarskiego oraz wiceprezesa ds. innowacji technologicznych i zamówień Adama Smolińskiego. Jednocześnie we wtorek rada czasowo powierzyła obowiązki prezesa spółki wiceprezesowi ds. ekonomiki i finansów Radosławowi Wojtasowi - do dnia powołania nowego prezesa.

Spółka m.in. zarządza pogórniczymi mieszkaniami

Ponadto rada nadzorcza SRK wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa spółki, wiceprezesa ds. zasobów mieszkaniowych i odwadniania kopalń, wiceprezesa ds. likwidacji kopalń i gospodarki majątkiem oraz wiceprezesa ds. innowacji technologicznych i zamówień.

Ogłoszenie o postępowaniu ma ukazać się w środę na stronie internetowej SRK oraz w biuletynie informacji publicznej Ministerstwa Aktywów Państwowych. Termin przyjmowania zgłoszeń to 13 marca br. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami rada nadzorcza SRK ma przeprowadzić 15 marca i w razie potrzeby w kolejnych dniach.

Należąca do Skarbu Państwa, finansowana głównie z budżetowych dotacji SRK zajmuje się likwidacją kopalń i zagospodarowaniem ich majątku. W skład spółki wchodzi m.in. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, mający kilkanaście pompowni w zamkniętych kopalniach. Do SRK należy ponadto - w ponad 70 gminach - kilkanaście tysięcy działek oraz kilka tysięcy budowli i budynków. Spółka zarządza też pogórniczymi mieszkaniami.

Zarządza atrakcyjnymi gruntami pokopalnianymi

W ostatnich latach lokalne samorządy woj. śląskiego wielokrotnie wnioskowały do SRK o przekazywanie im pokopalnianych gruntów, często atrakcyjnie położonych i uzbrojonych, w celu ponownego zagospodarowania.

Wiele z takich działek to też specyficzne tereny, na których znajdują się dawne drogi dojazdowe czy np. dawne cieki odwadniające, które utrudniają nadawanie większym obszarom nowych funkcji. Samorządy w nielicznych przypadkach dotąd pozyskiwały je od SRK bezkosztowo.

W kontekście wyzwań transformacji społeczno-gospodarczej regionów węglowych marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski zaapelował półtora roku temu o przygotowanie ustawy, która w procesie transformacji zdefiniowałaby miejsca samorządu, rządu, strefy ekonomicznej, spółek energetycznych i właśnie SRK.

autor: Mateusz Babak