RN ogłosiła, że poszukuje prezesa, wiceprezesa ds. finansowych oraz wiceprezesa ds. strategii i zrównoważonego rozwoju, a także sześciu członków zarządu – ds. upstream, energetyki i transformacji energetycznej, sprzedaży detalicznej, ds. korporacyjnych, ds. handlu hurtowego i logistyki oraz ds. produkcji.

Reklama

Wymagania na stanowisku prezesa Orlenu

Kandydaci muszą posiadać wyższe wykształcenie, wykazać się co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia na podstawie m.in. umowy o pracę czy wyboru ewentualnie wykonywania działalności gospodarczej, a także mieć do najmniej 3-letni okres doświadczenia na stanowiskach kierowniczych.

Reklama

Zgłoszenia należy złożyć do 1 marca 2024 r. do godziny 15 (decydująca jest data wpływu dokumentów do spółki), zaś rozmowy z wybranymi kandydatami mają zostać przeprowadzone w dniach 11-15 marca.

Poprzednie władze Orlenu

Od 5 lutego prezesem Orlenu nie jest już Daniel Obajtek, który wcześniej oddał się do dyspozycji rady nadzorczej. Rezygnację z funkcji członka zarządu złożyli również Patrycja Klarecka, Jan Szewczak, Armen Artwich i Roman Róg.

Od 7 lutego zarząd płockiego koncernu pracuje w składzie: Witold Literacki (p.o. prezesa zarządu); delegowani czasowo do wykonywania czynności członków zarządu członkowie rady nadzorczej - Kazimierz Mordaszewski, Tomasz Sójka i Tomasz Zieliński oraz członek zarządu Józef Węgrecki.

Czym jest Grupa Orlen?

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W ubiegłym roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern ma zainwestować ponad 320 mld zł.

autor: Marek Siudaj