Inflacja przestaje być największym problemem polskich firm

Jak poinformowano we wtorkowej informacji, z odczytu Barometru EFL na IV kwartał br. wynika, że inflacja wywołuje obawy wśród 13 proc. przedsiębiorców; uważają oni, że wzrost cen przełoży się negatywnie na prowadzonej działalności w najbliższych miesiącach. W stosunku do pomiaru z poprzedniego kwartału wynik jest niższy o 11 p.p. Odsetek przedsiębiorców przewidujących stagnację sytuacji sięga 60 proc. wobec 43 proc. w III kwartale br. Co piąty (20 proc.) przedstawiciel MŚP nie jest natomiast pewien co do tego, w jakim kierunku rozwinie się sytuacja; w poprzednim kwartale było to 24 proc.

W ujęciu rocznym -jak podali autorzy raportu - "widać jeszcze większą poprawę nastrojów inflacyjnych". W IV kwartale 2023 roku 44 proc. firm obawiało się negatywnego wpływu inflacji na swoją działalność biznesową, czyli ponad trzy razy więcej niż obecnie. Im większa firma, tym mniej obawia się negatywnego wpływu inflacji na swój biznes. 7 proc. średnich firm uważa, że przez wysoką inflację ich działalność gospodarcza w najbliższych miesiącach może ulec pogorszeniu. W grupie małych i mikro firm ten odsetek wynosi odpowiednio 12 proc. i 18 proc.

Które sektory są najbardziej narażone na wzrost kosztów?

Najwięcej przedsiębiorców, którzy obawiają się negatywnego wpływu inflacji na prowadzony biznes, reprezentuje sektor hotelarski i gastronomiczny, czyli HoReCa - 23 proc., a handlu - 16 proc. Najmniej o swoją przyszłość w kontekście inflacji obawiają się firmy transportowe - to 6 proc. zapytanych, oraz produkcyjne - 7 proc.

Z ostatniego odczytu Barometru EFL wynika, że obawa o wzrost inflacji po raz drugi z rzędu nie zajmuje pierwszego miejsca w zestawieniu opinii przedsiębiorców. Najpoważniejsze obawy firm dotyczą wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - odsetek ten sięga 30 proc. W poprzednim kwartale na ten czynnik wskazało 32 proc. przedsiębiorców; 18 proc. firm boi spadku popytu wobec 16 proc. w III kwartale, zaś 12 proc. obawia się braku pracowników; to podobny poziom jak kwartał wcześnie.

Cytowany w informacji Radosław Woźniak z EFL zwrócił uwagę na optymistyczny trend dotyczący kondycji firm. - Odsetek wskazań na poszczególne elementy jak inflacja czy koszty działalności jest coraz niższy. Jeszcze rok temu czy na początku tego roku nawet 70 proc. przedsiębiorców obawiała się tych czynników, dziś ta grupa jest zdecydowanie mniejsza - wskazał.

Barometr EFL to wskaźnik informujący o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu - rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe. Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm.

EFL S.A. od 2001 r. jest częścią Grupy Crédit Agricole.