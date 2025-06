Dofinansowanie w konkursie mogą otrzymać projekty, których celem jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do takich osób można zaliczyć m.in. te poruszające się na wózkach inwalidzkich, niewidome, niesłyszące, z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi oraz intelektualnymi, ze schorzeniami otępiennymi (np. demencja, Alzheimer) czy z dysfunkcjami rozwojowymi (np. zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD). Ponadto, są to również osoby starsze, kobiety w ciąży, opiekunowie małych dzieci, osoby o nietypowym wzroście, osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem lub towarem, a także osoby chore na choroby cywilizacyjne i przewlekłe (np. cukrzyca, epilepsja, choroby układu krążenia, nowotworowe).

Reklama

- Zależy nam na innowacyjnych projektach, które w istotny sposób przyczynią się do rozwiązania minimum jednego problemu osób ze szczególnymi potrzebami. Mam tu na myśli zniesienie barier chociażby w przestrzeni fizycznej – w budynkach czy urządzeniach, rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, ale także w produktach, usługach, procesach czy innych szczególnych potrzebach. Wszystko po to, by wypracowane rozwiązania przyczyniły się do zwiększenia dostępności i zmniejszenia wykluczenia tych osób – powiedział prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekty muszą również wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Kompleksowe projekty

Konkurs „Ścieżka SMART na rzecz dostępności” jest adresowany do dużych przedsiębiorstw, samodzielnie występujących o wsparcie, które (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP, aby uzyskać dofinansowanie.

Dofinansowanie można uzyskać na kompleksowe projekty z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować moduł B+R. Pozostałe moduły przedsiębiorca może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 9 maja i potrwa do 30 czerwca 2025 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).

Wsparcie dla Wnioskodawców

Aby wesprzeć wnioskodawców w procesie aplikowania oraz beneficjentów w procesie realizacji i rozliczania projektów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi cykl edukacyjny „B+R wartość dodana!”. Ukazuje on najlepsze praktyki, najnowsze trendy oraz sprawdzone metody, które pomogą efektywnie zarządzać projektami badawczo-rozwojowymi. W ramach dostępnych już odcinków, eksperci instytucji tłumaczą takie zagadnienia, jak badanie rynku i analiza konkurencji, analiza zasobów własnych, ochrona własności intelektualnej czy ryzyka związane z realizacją projektów.

Każda osoba, która chciałaby uzyskać więcej informacji nt. naboru może zgłosić się do działającego w NCBR Punktu Informacyjnego. Pytania można kierować telefonicznie, mailowo bądź umówić się na spotkanie stacjonarne lub online.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie internetowej NCBR: https://www.gov.pl/web/ncbr/sciezka-smart-nabor-feng0101-ip01-00125

Nabór jest realizowany w ramach Priorytetu 1. Wsparcie dla przedsiębiorców Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Trwa również nabór na ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Sprawdź szczegóły.