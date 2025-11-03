Marcin Czyczerski przypomniał, że firma CCC uruchomiła e-commerce i skalowała do wielkości sprzedaży ok. 6 mld zł. Ocenił on perspektywy całego rynku związane z tym kanałem.

– W dalszym ciągu wiążą się z nim bardzo duże możliwości. Sprzedaż internetowa nadal mocno rośnie. Najlepszy trend trwał do 2022 roku, mniej więcej do inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Później bańka internetowa pękła, dynamika wzrostu osłabła, w niektórych przypadkach nawet spadała. Wtedy obserwowaliśmy powrót do sklepów. Niemniej sprzedaż internetowa dalej rośnie i otwiera nowe możliwości. Mówi się o tym nieco mniej, ale mądrzy przedsiębiorcy wybierają tę opcję – ocenił.

Ważna zaleta e-commerce

Marcin Czyczerski zwrócił uwagę na ważną zaletę sprzedaży w internecie. – Większość kosztów w e-commerce jest zmienna i skaluje się wraz z rosnącą sprzedażą. Bardzo istotne w handlu internetowym koszty marketingu czy logistyki podążają za sprzedażą, nie występują jako koszt stały. To bezpieczna forma, bo kosztów jest tyle, ile jest sprzedaży – wyjaśnił.

Łatwiejsze zdobywanie informacji

Kolejną korzyścią wynikającą ze sprzedaży internetowej jest uczenie się. – W przypadku punktu sprzedaży stacjonarnej, zdobywanie wiedzy o klientach czy produktach ma mniejszy potencjał i trwa dłużej. W internecie wiedzę zdobywamy wraz z klikami, możemy to opomiarować, dowiedzieć się, które produkty sprzedają się lepiej, kim są nasi klienci. Mając takie informacje, można łatwo skalować działalność – powiedział Marcin Czyczerski.

