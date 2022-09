Jak mówi Łukasz Niewola, indeks Healthy Cities nie ma na celu klasyfikowania miast. Każde z nich będzie miało obszary w których jest mocniejsze i w których jest słabsze. Chodzi o to, by dzięki inicjatywie zaczęły ze sobą współpracować i dzielić wiedzą. Tak, by tworzyć lepsze warunki do życia dla swoich mieszkańców.

Niewola dodaje, że Lux Med chce aktywnie uczyć pacjentów jak żyć w zdrowiu. - Celem jest to, żeby do lekarza chodzić jak najrzadziej, bo jesteśmy zdrowi, bo dobrze się czujemy, bo wiemy co robić. Więc ważną częścią projektu związanego ze zdrowymi miastami jest też edukacja mieszkańców co do tego że duża część ich zdrowia jest w ich rękach - kończy Niewola.

Więcej w materiale wideo.