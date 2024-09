Brak stabilności prawa – główna bariera dla biznesu Patrycja Rogowska-Tomaszycka rozpoczęła od podkreślenia, że choć potrzeba stabilności, transparentności i przejrzystości w tworzeniu prawa jest powtarzana przez biznes od lat, wciąż daleko nam do ideału.

Zmiany w rządzie wiązały się z nadzieją na lepszy dialog z przedsiębiorcami, jednak wiele kwestii pozostaje nierozwiązanych. Choć dostrzega poprawę, Rogowska-Tomaszycka zaznacza, że istnieje jeszcze sporo do zrobienia, aby dialog między rządem a biznesem był naprawdę efektywny.

Rola państwa w regulacji rynku pożyczkowego Sektor pożyczkowy w Polsce od 1 stycznia 2024 roku jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Dla Providenta, jak i dla całego sektora, oznacza to zmianę jakościową w relacjach z regulatorem.

Rogowska-Tomaszycka podkreśliła, że dialog z KNF jest znacznie bardziej profesjonalny w porównaniu do wcześniejszych kontaktów z ustawodawcami.

KNF, jako instytucja o dużym doświadczeniu w nadzorze nad bankami, stara się uczyć specyfiki rynku pożyczkowego, co zyskuje uznanie wśród przedstawicieli branży.

Dialog z KNF – przykład partnerskiej współpracy Jednym z przykładów partnerskiej współpracy z KNF była sytuacja, w której Komisja rozważała wprowadzenie nowych wytycznych dotyczących badania zdolności kredytowej, częściowo opartych na doświadczeniach z sektora bankowego. Po zebraniu opinii z rynku pożyczkowego KNF przyjęła argumenty przedstawicieli branży i wycofała się z niektórych rozwiązań, które byłyby trudne do zastosowania w tym sektorze. To dowód na to, że regulator jest otwarty na dialog i potrafi dostosować swoje działania do specyfiki różnych segmentów rynku finansowego.

Współpraca z organizacjami branżowymi

Provident, jako członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych, aktywnie uczestniczy w dialogu z ustawodawcami oraz innymi instytucjami nadzorującymi. Rogowska-Tomaszycka zwraca uwagę na znaczenie współpracy z organizacjami branżowymi, takimi jak Konfederacja Lewiatan czy Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Te organizacje odgrywają kluczową rolę w reprezentowaniu interesów sektora pożyczkowego oraz w zapewnieniu stabilności prawnej, nie tylko w kwestiach bezpośrednio związanych z finansami, ale także w innych obszarach, takich jak legislacja podatkowa czy zmiany dotyczące umów cywilnoprawnych.

Potrzeba dialogu i współpracy z politykami Podsumowując rozmowę, Patrycja Rogowska-Tomaszycka podkreśliła, że dialog z politykami jest niezbędny dla rozwoju gospodarczego kraju.

Organizacje branżowe pełnią kluczową funkcję w zapewnieniu, że głos biznesu jest słyszany i uwzględniany w procesie legislacyjnym. Choć dialog nie zawsze jest łatwy, jego istnienie i rozwój są kluczowe dla tworzenia stabilnych warunków prawnych, które umożliwią rozwój przedsiębiorczości w Polsce.