Wśród wydarzeń, które już budzą ogromne zainteresowanie opinii publicznej, znajdą się debaty Krzysztofa Bosaka z Adrianem Zandbergiem, którą poprowadzi Krzysztof Stanowski (Kanał Zero), oraz rozmowa Mateusza Morawieckiego z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz o strategii rozwoju Polski. Stanowski poprowadzi także debatę o migracji i bezpieczeństwie, w której udział wezmą przedstawiciele największych ugrupowań.

– Krynica Forum to przestrzeń dla tych, którzy na co dzień działają na rzecz dobra wspólnego – w mundurze, w urzędzie, na uczelni czy w organizacji społecznej. Chcemy, by każdy, kto chce rozmawiać o Polsce, mógł tu być – mówi dr Paweł Musiałek, dyrektor programowy Forum i prezes Klubu Jagiellońskiego.

Organizatorzy podkreślają, że Krynica Forum 2025 to wydarzenie pluralistyczne, otwarte i obywatelskie, w którym każdy uczestnik ma głos. Dlatego po raz kolejny uruchomiono pulę bezpłatnych biletów dla przedstawicieli administracji publicznej, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego i studentów.

– Wierzymy, że rozmowa o Polsce wymaga obecności tych, którzy ją tworzą – dodaje Musiałek. – Krynica Forum ma być miejscem spotkania ludzi odpowiedzialnych i zaangażowanych, niekoniecznie tych najgłośniejszych.

Polityka, bezpieczeństwo, gospodarka – rozmowy z ekspertami

Podczas trzech dni debat w Krynicy pojawią się m.in. Andrzej Duda, Jan Krzysztof Bielecki,Marcin Przydacz, Ireneusz Raś, Michał Kołodziejczak, Anna Maria Żukowska, Paulina Matysiak, Daria Gosek-Popiołek, Jadwiga Emilewicz, Ryszard Florek, Ignacy Morawski, Adam Eberhardt i Jacek Bartosiak. Dyskusje dotyczyć będą m.in. bezpieczeństwa narodowego, polityki energetycznej, innowacji, samorządności i wyzwań związanych z wojną w Ukrainie.

Nowością tegorocznej edycji będzie Krynica Biznes – wydarzenie towarzyszące dla przedsiębiorców, z sesjami networkingowymi i praktycznymi warsztatami. Odbędzie się również okrągły stół poświęcony koncepcji „polskiej DARPY” – agencji wspierającej rozwój technologii podwójnego zastosowania w obszarze bezpieczeństwa i innowacji.

Wieczory pełne kultury i emocji

Po części merytorycznej uczestnicy będą mogli wziąć udział w wyjątkowych wydarzeniach kulturalnych. Zaplanowano koncert muzyki filmowej w wykonaniu Katarzyny Moś i Warsaw Impressione Orchestra, a także Wieczór Małopolski – galę wręczenia nagród dla osób i instytucji zasłużonych dla rozwoju regionu, zakończoną koncertem Mateusza Mijała.

„Krynica stanie się stolicą debat i rozmów o bezpieczeństwie, ale i o służbie zdrowia, transporcie publicznym, samorządach. Wręczymy nagrody gospodarcze województwa małopolskiego, a także po raz pierwszy nagrody dla samorządów, które planują rozwój naszego regionu na dekady” – zapowiadał Łukasz Smółka, marszałek województwa małopolskiego, które jest Partnerem Głównym Krynica Forum 2025.

Forum otwarte dla obywateli

Ubiegłoroczna edycja przyciągnęła niemal 2000 uczestników i wywołała szerokie echa w przestrzeni publicznej. W tym roku Krynica Forum jeszcze mocniej podkreśla swój społeczny i inkluzywny charakter. Organizatorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do rejestracji — liczba bezpłatnych miejsc jest ograniczona.

Rejestracja i szczegóły programu dostępne są na stronie:www.krynicaforum.pl