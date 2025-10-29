Kongres MŚP odbył się 23 października w Bielanach Wrocławskich pod Wrocławiem; jego organizatorem był należący do samorządu województwa Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Hasło przewodnie wydarzenia brzmiało „Ambitni ludzie. Silny region”.

– Pierwszy Kongres MŚP jest największym wydarzeniem gospodarczym w regionie. Jednocześnie to doskonała okazja, aby podsumować nasz cykl 11 spotkań liderów biznesu, projektu, który uruchomiliśmy jako samorząd województwa wraz z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju. W jego ramach w ostatnich miesiącach odwiedziliśmy nie tylko największe miasta, ale również mniejsze miejscowości na Dolnym Śląsku rozmawiając o pomysłach i perspektywach rozwoju regionalnych firm. Przedsiębiorcy z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogli również zdobyć podczas nich konkretną, praktyczną wiedzę – powiedział, przedstawiając ideę kongresu, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.

– Jako samorząd województwa, oprócz tego, że dystrybuujemy środki europejskie, staramy się inicjować różne działania gospodarcze. Przykładem może być projekt Going Global 4.0, dotyczący internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw, z którego skorzystało ponad 300 firm zainteresowanych eksploracją nowych, zagranicznych rynków. Współpracujemy z rządem oraz instytucjami takimi jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu czy Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, konsolidując działania oraz potęgując efekty na rzecz przedsiębiorców i dolnośląskiej gospodarki – mówił Paweł Gancarz.

O współpracy z innej perspektywy mówił również gość kongresu Jakub Stefaniak, sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Między działaniami rządu i samorządów powinna być synergia. Musimy się wzajemnie rozumieć i tak jest w przypadku Dolnego Śląska – stwierdził. – Po 2023 r. zmieniliśmy generalnie podejście i filozofię współpracy sfery rządowej z przedsiębiorcami – dodał Jakub Stefaniak, wspominając m.in. o trwającej deregulacji.

Dynamiczny region

Dolny Śląsk należy do najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski. Według danych GUS odpowiada za ponad 8 proc. krajowego PKB, plasuje się w czołówce pod względem produktywności i wartości eksportu. W regionie chętnie lokują się inwestorzy, w tym reprezentujący globalny kapitał, niemniej jednak ponad 98 proc. wszystkich firm stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, które dają miejsca pracy, są źródłem innowacji i mają potencjał do rozwoju. Pokazał to „Raport gospodarczy Dolnego Śląska” zaprezentowany podczas kongresu. Jak opisywał Marszałek Paweł Gancarz, Dolny Śląsk jest województwem, w którym po sąsiedzku z tradycyjną produkcją rolno-spożywczą i produktami regionalnymi funkcjonuje innowacyjna, nowoczesna przedsiębiorczość.

– Fundamentem ogólnopolskiej i dolnośląskiej przedsiębiorczości pozostaje sektor mikro, małych i średnich firm. Często są to silnie związane z lokalnymi społecznościami rodzinne biznesy z polskim kapitałem, dla których motywem działalności nie jest wyłącznie zysk, ale także troska o miejsce, w którym działają. Chcemy wspierać ich rozwój i znać dokładnie ich potrzeby. Kongres MŚP to idealna okazja do wspólnego dialogu i wymiany spostrzeżeń – powiedział Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Na urozmaicony program wydarzenia złożyły się wystąpienia i panele dyskusyjne dotyczące różnorodnych tematów, ważnych z perspektywy przedsiębiorców.

Od KSeF do sztucznej inteligencji

Uczestnicy Kongresu MŚP mieli okazję wysłuchać między innymi dr. Mariusza Filipka, zastępcy rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który relacjonował postęp prac związanych z deregulacją oraz dalsze plany rządu w tym zakresie. Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia w latach 2002–2018 i były prezes Pracodawców RP, opowiedział o ważnych dla przedsiębiorców megatrendach, a Anna Mytyk, zastępca dyrektora departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów zabrała głos w temacie „KSeF 2026 – jak przygotować firmę na nowy obowiązek e-fakturowania”.

Doktor habilitowana Barbara Mróz-Gorgoń, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prezes fundacji Marka Polska, podzieliła się wiedzą dotyczącą zarządzania marką, z kolei Wojciech Plona, właściciel Plona Group, mówił o potencjale, jaki może przynieść pogłębiona analiza finansów firmy. Przedsiębiorcy mieli też okazję poznać szczegóły oferty finansowania Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym mówiła Natalia Bicka-Dykczys, ekspert ds. projektów unijnych zespołu projektów regionalnych BGK. Zwieńczeniem kongresu było wystąpienie znanego dziennikarza Jarosława Kuźniara „Komunikacja to krytyczna kompetencja lidera”.

Różnorodny charakter miały również panele dyskusyjne poświęcone takim tematom jak „Zjednoczeni w obliczu kluczowych wyzwań. Jak MŚP może budować odporność Polski”, „Finansuj, rozwijaj, inwestuj – możliwości dla MŚP”, „Dolnośląskie MŚP na światowych rynkach”, „E-commerce – sprzedawaj w internecie prościej, niż myślisz” oraz „Sztuczna inteligencja i automatyzacja w MŚP – szanse i zagrożenia”. Wystąpili w nich eksperci oraz praktycy biznesu, m.in.: Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP, Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia, Marcin Czyczerski, współzałożyciel GCG Partners (były prezes Grupy CCC, obecnie członek rady nadzorczej), i Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.

Wśród wątków przewijających się przez nieomal wszystkie dyskusje były zmiany, które przynoszą nowoczesne technologie, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, automatyzacji i robotyzacji w sektorze MŚP na czele. W dyskusji bezpośrednio poświęconej temu tematowi, prowadzonej przez Tomasza Pietrygę, redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej, Maciej Lisiecki, prezes Horizon-Automation, zwrócił uwagę na realną wartość, która może stać za wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań. Niezbędne są jednak do tego odpowiednie kompetencje po stronie przedsiębiorcy oraz refleksja dotycząca oczekiwanych celów i efektów finansowych wdrożeń, a także znajomość procesów wewnątrz organizacji. Analogicznie, odpowiednio do implementacji musi podejść partner technologiczny. Horizon-Automation tworzy zespół, który od wielu lat realizuje projekty związane z oprogramowaniem i uruchomieniem zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Obecnie dostarcza oprogramowanie do centrów logistycznych na całym świecie. Maciej Lisiecki opowiadał m.in. o tym, jakie korzyści w gospodarce magazynowej może przynieść wykorzystanie nowych rozwiązań.

Kompleksowa oferta w jednym miejscu

Przez cały czas trwania kongresu funkcjonowała strefa networkingowa oraz expo, w której prezentowały się firmy oraz instytucje (na pytanie odpowiadały m.in. przedstawicielki Krajowej Administracji Skarbowej). W kongresie uczestniczyli także przedstawiciele instytucji i organizacji wspierających rozwój biznesu.

– Pomagamy przedsiębiorcom na każdym etapie rozwoju – od inkubacji do cyfryzacji. Na kongres przyjechaliśmy z projektem „Proform Digital”, który podnosi stopień cyfryzacji w firmach – powiedziała Karolina Musiak, koordynator ds. aktywności akademickiej Wrocławskiego Parku Technologicznego. Swoją ofertę prezentowała także m.in. Agencja Rozwoju Przemysłu.

Wszystko to się złożyło na kompleksową ofertę: mikro, mali i średni przedsiębiorcy mieli z czego wybierać.

– Chciałem sprawdzić, jakie są nastroje na rynku i gdzie warto inwestować. To miejsce pełne inspiracji – oceniał kongres Piotr Lesicki, przedsiębiorca.

Z kolei Bartłomiej Głowacki, prezes spółki BRS, przyznał, że na kongres trafił… dzięki rekomendacji sztucznej inteligencji.

– AI podpowiedziała mi, że to najbardziej wartościowe wydarzenie dla przedsiębiorców na Dolnym Śląsku. Nie pomyliła się – stwierdził.

Dziennik Gazeta Prawna był patronem medialnym wydarzenia, w czasie jego trwania działało studio DGP.

Nagrody specjalne dla przedsiębiorców Podczas Kongresu MŚP wręczono Nagrody Specjalne Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zostały one przyznane w czterech kategoriach. • Lider Innowacji Cyfrowych: Gekko Photonics. To polska firma technologiczna, która dostarcza przemysłowi narzędzia do natychmiastowej analizy chemicznej w czasie rzeczywistym. Opracowała autorską technologię Spectrally. • Zrównoważony Rozwój i Ekologia: SuperOze. Firma oferuje rozwiązania związane z odnawialnymi źródłami energii dla domu, biznesu oraz dla rolników. Stworzyli ją eksperci m.in. z sektorów budowlanego i deweloperskiego oraz specjaliści od instalacji fotowoltaicznych. • Sukces na rynkach zagranicznych: Elko-Bis Systemy Odgromowe. Jej osprzęt odgromowy trafia na rynki w kraju i za granicą. Firma współpracuje z partnerami m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Litwie, Łotwie, w Estonii, Ukrainie, a także z krajami Bliskiego Wschodu i Azji południowo-wschodniej. • Turystyka i nowoczesne doświadczenia: Złoty Jar. To gościnny dom w Złotym Stoku, w stylu slow. Twórcy tego miejsca postawili na ekologię, doświadczenie, odpoczynek, jest to również dobra lokalizacja do poznawania innych atrakcji regionu.

Partner