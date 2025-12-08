Otwierając debatę Agnieszka Durlej, dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Bankowości Przedsiębiorstw Banku Pekao S.A., zaprezentowała szerszą perspektywę dotyczącą inwestycji firm. Moderatorka przytoczyła wyniki tegorocznego badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego, prowadzonego od 2016 r., obejmującego firmy na Starym Kontynencie oraz w USA. Jak wynika z badania, 86 proc. przedsiębiorstw z UE nadal planuje inwestycje, w porównaniu z 87 proc. w 2024 r.

Reklama

– Mimo globalnej niepewności, geopolitycznej, regulacyjnej i ekonomicznej, firmy w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej wykazują się odpornością i konsekwentnie inwestują, choć z większą ostrożnością niż w latach poprzednich – powiedziała Agnieszka Durlej. – Megatrendy, które kształtują decyzje inwestycyjne firm, to oczywiście digitalizacja, ale także zielona transformacja, bezpieczeństwo łańcuchów dostaw oraz rosnące znaczenie efektywności energetycznej. Firmy w UE, mimo zmian regulacyjnych, konsekwentnie realizują zieloną transformację. Są bardziej świadome konieczności realizacji procesu dekarbonizacji. 92 proc. firm w Unii Europejskiej w 2025 r. podejmowało działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych – dodała.

Przedstawicielka Banku Pekao podkreśliła, że duże firmy z rynku ubezpieczeniowego (Munich Re, Swiss Re Group) oszacowały straty z tytułu zmian klimatycznych na świecie w 2024 r. na 300–320 mld dol. Ryzyko klimatyczne materializuje się coraz częściej.

Agnieszka Durlej w pozytywnym tonie wypowiadała się na temat perspektyw dla inwestycji w firmach, będą im sprzyjać, m.in. napływ środków z KPO oraz wzrost gospodarczy.

Szybkie decyzje i inwestycje

O swoich doświadczeniach i inwestycjach związanych z zieloną transformacją opowiedzieli zaproszeni do dyskusji goście.

Tomasz Wróblewski, CFO Eneris-Re Energia, mówił o rozwoju grupy świadczącej kompleksowe usługi środowiskowe dla samorządów i biznesu dotyczące zbiórki, przetwarzania oraz odzyskiwania surowców komunalnych i przemysłowych.

– Wyzwaniem transformacji całej branży odpadowej w gospodarkę obiegu zamkniętego jest zwiększenie poziomów recyklingu. Aby temu podołać, niezbędne są inwestycje, które pozwolą odzyskiwać surowce i przetwarzać je na nowe produkty – opowiadał Tomasz Wróblewski.

Firma w marcu zakończyła rozbudowę centrum recyklingu w Kłodzie pod Piłą. Realizacja inwestycji, od etapu pomysłu, zajęła zaledwie 2,5 roku. Finansowego wsparcia udzielił Bank Pekao.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno z efektu ekologicznego, jak i finansowego tej inwestycji. Instalacja jest skrojona na potrzeby regionu – powiedział przedstawiciel Grupy Eneris, podkreślając, że sprawnie działający zespół jest w stanie sobie poradzić w krótkim czasie nawet z przedsięwzięciem podlegającym określonym regulacjom.

Transformacja z Ekomax

Doświadczeniami z innej, choć nieodległej branży, podzieliła się również Karolina Olejniczak, wiceprezes Pałuckiej Drukarni Opakowań. Firmę zakładał jej ojciec w 1997 r., menedżerka pierwsze kroki w zawodowej karierze stawiała w korporacji. Następnie trafiła do biznesu rodzinnego, wcześniej solidnie się do tego przygotowując (m.in. na studiach MBA napisała pracę właśnie o opakowaniach).

– Wtedy pojawiła się w mojej głowie trochę inna perspektywa. Po przeprowadzeniu warsztatu strategicznego stwierdziliśmy, że chcemy być pionierem w produkcji zaawansowanych technologicznie opakowań oraz firmą dążącą do neutralności dla środowiska – opowiadała menedżerka.

Do tego niezbędne były inwestycje. Firma sięgnęła po kredyt ekologiczny (dotacja dla MŚP na modernizację infrastruktury). Procedury były jednak czasochłonne, po dwóch latach technologia, z której chciała skorzystać firma, zdezaktualizowała się. Trzeba było dokonać zmian.

– Bardzo dużym wsparciem był dla nas Bank Pekao, dostrzegliśmy alternatywę w postaci Ekomax (kredytu inwestycyjnego z gwarancją – red.) – powiedziała Karolina Olejniczak.

Połącznie środków własnych, Ekomax i kolejnego kredytu ekologicznego, już prostszego, pozwoliło zrealizować odpowiednie działania oraz zmiany technologiczne.

Jak podsumowywała dyskusję Agnieszka Durlej, zielone inwestycje są inwestycjami w przyszłość.

APO, JPO

Partner