Różne rytmy sprzedaży, jeden problem z wysyłką

W wielu firmach zamówienia spływają nierównomiernie:

w niektórych branżach szczyt przypada na piątkowe popołudnie i weekend,

w innych – na dni robocze, ale z wyraźnym wzrostem w określonych godzinach,

firmy lub sprzedawcy często notują zwiększone zainteresowanie ofertą w konkretnych dniach rozliczeniowych lub pod koniec miesiąca.

Jeśli wysyłka paczek jest ograniczona wyłącznie do standardowego tygodnia pracy, między sprzedażą a logistyką tworzy się luka. Zamówienia pojawiają się wtedy, gdy klienci mają czas je składać, a proces nadawania startuje dopiero wtedy, gdy magazyn rozpoczyna kolejny dzień roboczy.

W praktyce oznacza to wolniejsze wprowadzanie paczek do systemu doręczeń, mniej elastyczne planowanie pracy zespołu i konieczność nadrabiania zaległości po intensywnych dniach sprzedaży.

Weekendowe Nadania InPost – usługa dopasowana do harmonogramu firmy

Weekendowe Nadania InPost to usługa skierowana do firm, które chcą utrzymać ciągłość wysyłek także w soboty. Przesyłki odbierane w weekend są wprowadzane do procesu doręczeń tak, aby mogły dotrzeć do klientów już w poniedziałek. Dzięki temu zamówienia z końcówki tygodnia nie czekają na wysyłkę do pierwszego dnia roboczego, co skraca czas dostawy i pozwala pełniej wykorzystać sprzedaż weekendową.

/> />

Usługa ma charakter premium, ponieważ wychodzi naprzeciw wymaganiom rynku i oczekiwaniom klientów, a odbiory weekendowych stałych zleceń realizowane są bez dodatkowych opłat. Projekt działania jest dostosowywany do harmonogramu i potrzeb przedsiębiorstwa – tak, aby Weekendowe Nadania mogły stać się spójną częścią logistyki, zapewniając szybsze dostarczenie paczek klientom, spokojniejszy poniedziałek w magazynie i większą elastyczność w planowaniu odbiorów.

Szczegóły nawiązania stałej współpracy znajdziesz na https://inpost.pl/weekendowe-nadania.

Jak zaplanować Weekendowe Nadania z InPost pod specyfikę branży?

Wdrożenie weekendowych wysyłek nie musi oznaczać rewolucji w organizacji pracy. Ważne jest dopasowanie ich do tego, jak faktycznie funkcjonuje firma. Dobrym punktem wyjścia jest analiza kilku obszarów.

Przy planowaniu Weekendowych Nadań warto:

sprawdzić, w które dni i godziny pojawia się najwięcej zamówień,

określić, jaką część wolumenu sprzedaży stanowią zamówienia z weekendu,

ustalić, które procesy magazynowe można przesunąć na sobotę,

dopasować liczbę osób w zespole do planowanej liczby wysyłek,

zaktualizować informacje o terminach realizacji zamówień w regulaminach i na stronie sklepu.

Takie podejście pozwala zbudować harmonogram odbiorów, który odzwierciedla realne potrzeby biznesowe, zamiast jedynie kopiować rozwiązania stosowane przez inne firmy. Dzięki temu Weekendowe Nadania wspierają zarówno sprzedaż, jak i codzienną pracę magazynu.

/> />

Wysyłka paczek w weekend a współpraca zespołów w firmie

Elastyczna logistyka ma bezpośredni wpływ na to, jak współpracują ze sobą różne działy. Stałe nadania w weekend pomagają wyeliminować sytuacje, w których sprzedaż i marketing planują intensywne kampanie, a magazyn i obsługa klienta dopiero po fakcie mierzą się z ich skutkami.

Gdy wysyłki w weekendy są wpisane w kalendarz firmy:

dział sprzedaży może swobodniej planować akcje promocyjne, wiedząc, że zamówienia będą na bieżąco przekazywane do doręczeń,

zespół odpowiedzialny za obsługę klienta dysponuje jasnymi terminami wysyłki i dostawy, które może komunikować kupującym,

magazyn pracuje według przewidywalnego rytmu, a nie w trybie „nagłych szczytów” po każdym intensywnym weekendzie.

W efekcie wszyscy uczestnicy procesu – od osób tworzących ofertę po pracowników kompletujących paczki – działają w oparciu o wspólny plan, a nie doraźne reakcje na rosnącą liczbę zamówień.

/> />

Elastyczna logistyka jako wsparcie rozwoju firmy

Dopasowanie wysyłek do rzeczywistego rytmu sprzedaży to jeden z elementów, który decyduje o skalowalności biznesu. Stałe Weekendowe Nadania paczek pomagają firmom lepiej wykorzystać zainteresowanie klientów, uporządkować pracę magazynu i zapewnić przewidywalne terminy dostawy.

Dla przedsiębiorstw, które chcą wprowadzić wysyłkę zamówień w weekend do swojego modelu logistycznego i zyskać większą elastyczność w planowaniu odbiorów, rozwiązaniem może być usługa Weekendowe Nadania InPost, dopasowywana do harmonogramu oraz specyfiki prowadzonej działalności.