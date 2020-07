Eksperci rankomat.pl na podstawie danych z booking.com, airnbnb.com, e-turytysta.pl oraz nocowanie.pl sprawdzili koszt siedmiu noclegów dla dwóch osób w okresie od 15 do 22 lipca w najpopularniejszych polskich kurortach (dane za raportem KAYAK oraz Onet.pl – w Kołobrzegu, Sopocie, Międzyzdrojach, Łebie, Ustce oraz Świnoujściu) oraz w najczęściej wybieranych kierunkach zagranicznych, czyli w Chorwacji, Bułgarii, Grecji oraz Turcji (dane Polskiej Izby Turystycznej oraz kalkulatora Rankomat). Eksperci porównali także ceny wyżywienia oraz dodatkowych atrakcji i usług. Wyniki analizy nie pozostawiają złudzeń. Za granicą możemy taniej spędzić wakacje.

Wakacje 2020 a pandemia koronawirusa

Podróże zagraniczne są częściowo ograniczone, nie wszystkie loty zostały wznowione, a turyści muszą liczyć się z obowiązującym w samolotach, hotelach i restauracjach reżimem sanitarnym. To sprawia, że większość Polaków planuje wakacje w kraju. Według danych wyszukiwarki Google.pl aż 84% zapytań wakacyjnych dotyczyło wypoczynku w Polsce.

Bałtyk w wersji trzygwiazdkowej droższy niż wakacje w Turcji

Za siedem nocy dla dwóch osób w środku sezonu w hotelu trzygwiazdkowym nad Bałtykiem trzeba średnio 2735 zł. Najtaniej jest w Kołobrzegu (2267 zł) oraz w Ustce (2352 zł). W Łebie na nocleg trzeba przeznaczyć 2843 zł, niewiele taniej jest w Międzyzdrojach (2804 zł). Najdrożej nad Bałtykiem jest w Sopocie (za 7 nocy trzeba zapłacić aż 3077 zł) oraz w Świnoujściu (3072 zł).

W cenie podstawowej zawarte jest śniadanie, za obiad i kolację w hotelowej restauracji trzeba zapłacić dodatkowo od 500 zł do 1 000 zł. Według danych TripAdvisora śniadanie nad Bałtykiem można zjeść od 20 do 80 zł. Ceny dań obiadowych wahają się od 15 zł do nawet kilkuset złotych – im bliżej centrum i plaży, tym drożej.

W cenie siedmiu noclegów nad polskim morzem można z powodzeniem zorganizować wakacje za granicą. Eksperci rankomat.pl sprawdzili, na co wystarczy 3 000 zł w kurortach

w Grecji, Bułgarii, Chorwacji oraz Turcji. Ceny noclegów sprawdzono na booking.com, loty na fru.pl, a ceny wyżywienia i dodatkowych atrakcji na TripAdvaisor, jak również na portalach cenynaswiecie.pl oraz podrozepoeuopie.pl.

Grecja, Rodos:

· 7 noclegów: 890 zł,

· lot (Warszawa-Rodos w obie strony dla dwóch osób): 438 zł,

· 7 obiadów w restauracji (dla dwóch osób): około 840 zł,

· zwiedzanie zabytków Starego Miasta Rodos (dwa bilety wstępu): 54 zł,

· pływanie na bananie (dwie osoby): 134 zł,

· butelka wina: 22 zł,

· 7 piw: 156 zł,

· dzienny bilet komunikacji miejskiej (dla dwóch osób): 18 zł,

· wynajęcie łódki (cały dzień): 445 zł.

Bułgaria, Burgas:

· 7 noclegów: 674 zł,

· lot (Warszawa-Burgas, w obie strony dla dwóch osób): 478 zł,

· 7 obiadów w restauracji (dla dwóch osób): 630 zł,

· zwiedzanie Cerkwi Chrystusa Pantokratora w Nesebyrze (dwie osoby dorosłe): 14 zł,

· całodzienny pobyt w aquaparku Action (bilet rodzinny): 148 zł,

· butelka wina: 23 zł,

· 7 piw: 42 zł,

· dzienny bilet komunikacji miejskiej (dla dwóch osób): 9 zł,

· wyprawa samochodami terenowymi i popołudniowe żeglowanie (dwie osoby): 352 zł,

· rejs po rzece przez rezerwat Ropotamo (dla dwóch osób): 524 zł.

Chorwacja, Riwiera Makarska:

· 7 noclegów: 1758 zł,

· lot (Warszawa-Split, w obie strony dla dwóch osób): 785 zł,

· 7 obiadów w restauracji (dla dwóch osób): 574 zł.

Turcja, Antalya:

· 7 noclegów: 562 zł,

· 7 obiadów w restauracji (dla dwóch osób): 168 zł,

· bilet w jedną stronę (dla dwóch osób): 2177 zł.

W kwaterach prywatnych tanio także nad Bałtykiem

Pokój nad polskim morzem, położony nie dalej niż 500 metrów od plaży, można znaleźć już od 490 zł za 7 nocy. W terminie od 15 do 22 lipca na portalach e-turysta.pl oraz nocowanie.pl noclegi w kwaterach prywatnych zaczynały się:

· w Świnoujściu od 525 zł

· w Ustce od 540 zł

· w Łebie od 500 zł

· w Kołobrzegu od 490 zł

· w Międzyzdrojach od 560 zł

· w Sopocie od 770 zł.

Nad Bałtykiem nie brakuje też miejsc, gdzie można tanio zjeść (śniadanie od 10 zł, porcja ryby z frytkami od 25 zł, domowe obiady w ośrodkach wczasowych i pensjonatach od 12 zł). Nadmorskie miejscowości oferują też szereg bezpłatnych atrakcji dla turystów jak np. liczne ścieżki spacerowe i rowerowe ciągnące się przez całe wybrzeże, miejskie muzea w Trójmieście, safari na Mierzei Wiślanej, zoo w Czechnowie czy zabytki.

W Grecji, Bułgarii, Turcji czy Chorwacji ceny noclegów w kwaterach prywatnych są zbliżone do tych znanych nam z polskich kurortów. Jedynie w dwóch przypadkach 7 nocy w wynajętym pokoju kosztuje mniej niż nad Bałtykiem. Warto też zauważyć, że różnice między cenami noclegów w hotelach trzygwiazdkowych a w kwaterach prywatnych nie są aż tak wielkie, jak ma to miejsce w polskich nadmorskich miejscowościach.

Na co starczy 100 zł na wakacjach w Polsce i za granicą?

Sprawdziliśmy, co można kupić za 100 zł w kurortach zagranicznych i nad Bałtykiem. Pod uwagę wzięliśmy ceny najpopularniejszego obiadów w restauracjach (ryba z frytkami)

i ulicznych budkach (kebab), a także koszty piwa, porcji lodów oraz atrakcji (bilet do aquaparku i na rejs statkiem).

Najwięcej za 100 zł można kupić w Turcji i Bułgarii. Ta sama kwota w Chorwacji i Grecji wystarczy na zakup podobnej liczby obiadów, lodów, piw i atrakcji, co nad polskim morzem.

Ubezpieczenie nad polskie morze tańsze niż zagraniczna polisa

Na wakacje w kraju za 5 zł na dzień wykupimy polisę obejmującą następstwa nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, koszty leczenia i rehabilitacji po wypadku.

- Polisa na wyjazd za granicę w obecnej sytuacji powinna obejmować ochroną zachorowanie na Covid-19. Po pojawieniu się Covid- 19 z uwagi na konieczność stosowania procedur związanych z epidemią znacznie wzrosły koszty leczenia. Dlatego zalecamy wybór ubezpieczenia z odpowiednio wysoką sumą ubezpieczenia dla kosztów leczenia. Dla krajów europejskich przynajmniej 30 000 euro, poza europą 100 000 euro, dla Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Australii 200 000 euro. Kupując ubezpieczenie na zagraniczny urlop koniecznie należy rozważyć czy nie potrzebujemy rozszerzyć ochrony o: następstwa chorób przewlekłych oraz sporty wysokiego ryzyka lub sporty ekstremalne – wyjaśnia Rober Pelczar, product manager rankomat.pl.