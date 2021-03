Zysk operacyjny wyniósł 200,5 mln zł wobec 166 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 259,9 mln zł - wzrost o 17,4% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 068 mln zł w 2020 r. wobec 2 943 mln zł rok wcześniej.

Grupa Amica przekroczyła próg 3 mld zł rocznej sprzedaży, a na poziomie operacyjnym wypracowała ponad 200 mln zł zysku operacyjnego (o jedną piątą więcej niż w roku 2019). W podobnym tempie wzrósł wynik EBITDA, który miał wartość 260 mln zł. Było to nie tylko efektem wzrostu przychodów, ale przede wszystkim zwiększenia rentowności sprzedaży. Widać to również na kolejnych poziomach zyskowności – zysk brutto wzrósł o 34% rdr, do blisko 194 mln zł, a zysk netto przekroczył 150 mln zł (+37,5% rdr), podano w komunikacie.

"Za nami bardzo trudny rok na rynkach międzynarodowych, w którym dynamika i skala pandemii COVID-19 zaskoczyła wszystkich. Grupa Amica wyszła jednak z kryzysu wzmocniona, za co pragnę podziękować wszystkim, którzy cały czas na ten sukces pracują. Oprócz działań bieżących i gotowości na różne scenariusze rozwoju sytuacji już w kwietniu uruchomiliśmy projekt Day After, aby identyfikować i odpowiadać na zmiany w otoczeniu, jakie mają miejsce w nowej rzeczywistości. W czwartym kwartale odmroziliśmy inwestycje i z jeszcze większą energią przystąpiliśmy do realizacji planów rozbudowy mocy produkcyjnych, robotyzacji oraz inwestycji w marki i rynki. Bardzo dobrym przykładem jest w tym kontekście wejście na rynek hiszpański z marką Fagor. Nasze działania marketingowe i siła tej marki sprawiły, iż zrealizowaliśmy całą zakładaną roczną sprzedaż pomimo tego, że wystartowaliśmy przez koronawirusa kilka miesięcy później. Z optymizmem patrzymy na sprzedaż pod marką Fagor tym bardziej, że sfinalizowaliśmy umowę sponsorowania słynnego hiszpańskiego klubu sportowego Atletico Madryt" – powiedział prezes Grupy Amica Jacek Rutkowski, cytowany w komunikacie.

Jak dodał, Amica zrealizowała całą zakładaną roczną sprzedaż dla marki Fagor pomimo tego, że koronawirus opóźnił jej start o kilka miesięcy

"Z optymizmem patrzymy na sprzedaż pod marką Fagor tym bardziej, że sfinalizowaliśmy umowę sponsorowania słynnego hiszpańskiego klubu sportowego Atletico Madryt"– dodał Rutkowski.

Amica wzmocniła również swoją pozycję gotówkową, zapewniającą stabilność działania podczas zawirowań pandemicznych. Ponad 353 mln zł operacyjnego cash flow (+195% rdr) przełożyło się na prawie cztery razy więcej środków pieniężnych niż przed rokiem. Kapitał własny przekroczył próg 1 mld zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 127,1 mln zł wobec 106,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)

