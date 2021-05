"Grupa Energa osiągnęła historycznie jedne z najlepszych wyników kwartalnych. Jestem przekonany, że plany, jakie nakreśliliśmy w nowym wieloletnim planie inwestycji strategicznych wzmocnią ten trend" – podkreślił cytowany w komunikacie spółki prezes Energi Jacek Goliński.

Jak podkreślono, po trzech miesiącach br. Energa, która znajduje się w Grupie Orlen odnotowała wyraźny wzrost wyników. "Skonsolidowana EBITDA poprawiła się o 33 proc. r/r (do 0,8 mld zł), a zysk netto o blisko 250 proc. (do 0,4 mld zł). Grupa Energa osiągnęła historycznie jedne z najlepszych skonsolidowanych wyników kwartalnych m.in. dzięki poprawie wyników operacyjnych oraz trwającej integracji z Grupą Orlen" - dodano.

Zgodnie z raportem wynik netto Energi za pierwszy kwartał wyniósł 384 mln zł (111 mln zł w pierwszym kwartale 2020 roku). EBITDA spółki w pierwszym kwartale br. wyniosła z kolei 758 mln zł (568 mln zł w analogicznym okresie ub.r.).

Energa zaznaczyła, że na odnotowane wzrosty wpływ miały nie tylko lepsze, niż w porównywalnym okresie, wyniki operacyjne (produkcja energii +28 proc. r/r, dystrybucja +2 proc., sprzedaż detaliczna na poziomie porównywalnym z pierwszym kwartałem 2020 roku).

"Korzystny był też wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług systemowych na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego. Na wyniki finansowe pozytywnie oddziaływała również korzystniejsza od zeszłorocznej taryfa Prezesa URE dla gospodarstw domowych oraz ogólna poprawa marż na sprzedaży energii elektrycznej do pozostałych klientów w Linii Biznesowej Sprzedaż oraz optymalizacje wynikające z trwającej integracji z Grupą Orlen" - dodano.

Spółka wskazała, że w pierwszym kwartale br. nakłady inwestycyjne wzrosły do 345 mln zł, czyli 4 proc. r/r. Z tej kwoty ponad 80 proc. przeznaczone zostało na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucji, gdzie m.in. trwa realizacja programu modernizacji sieci dystrybucyjnych do standardu Smart Grid, a także rozwój infrastruktury (np. zakończono budowę Rozdzielni Sieci w Winnicy, woj. mazowieckie).

"W pierwszym kwartale wybudowano i zmodernizowano 597 km nowych linii energetycznych (ich łączna długość to obecnie 191 tys. km), podłączono 15 tys. nowych odbiorców, a także ok. 175 MW nowych źródeł OZE, w tym ok. 95 MW mikroinstalacji" - poinformowano.

Dodano, że pod koniec pierwszego kwartału br. Energa OZE wydała NTP (ang. Notice to Proceed – polecenie rozpoczęcia dalszych prac) dla czterech małych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 4 MW, w Samolubiu (woj. warmińsko-mazurskie, dwie farmy), Czernikowie i Przykonie (obie przy już istniejących tam aktywach Energi). W lutym lider Linii Biznesowej Wytwarzania przekazał też wykonawcy inwestycji plac budowy farmy fotowoltaicznej PV Gryf (projektowana moc zainstalowana ok. 20 MW).

Spółka wskazał również, że pod koniec pierwszego kwartału w Elblągu rozpoczęła się budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy cieplnej 114 MW – pierwszego z dwóch nowych aktywów ciepłowniczych, dzięki którym do przełomu 2024 i 2025 Elektrociepłownia Elbląg zaprzestanie produkcji ciepła z węgla.

Energa przekazała w raporcie, że należące do spółki OZE wyprodukowały w pierwszym kwartale ok. 406 GWh energii. "Wynik ten kształtowany był przede wszystkim przez warunki atmosferyczne wpływające niekorzystnie na pracę aktywów wiatrowych i fotowoltaicznych. Jednocześnie elektrownie wodne zwiększyły wytwarzanie energii elektrycznej o 24 proc. r/r." - wyjaśniono.

Energa zapowiedziała, że pomimo wciąż wysokiego wolumenu wyprodukowanej przez OZE energii, spółka w kolejnych latach będzie rozbudowywać swój potencjał wytwórczy dwutorowo, zgodnie ze strategią Grupy Orlen. "Z jednej strony rozwijane będą odnawialne źródła, z drugiej zaś Energa inwestować będzie w niskoemisyjne aktywa gazowe, których elastyczność pozwoli na lepsze bilansowanie zmiennej produkcji z OZE" - zaznaczono.

Zgodnie z nowym planem inwestycyjnym na lata 2021-2030 przewidziane jest wydanie blisko 12 mld zł.