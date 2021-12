Ogólnopolski projekt „Nowy start” finansowany z POWER został stworzony po to, aby pomagać przedsiębiorcom, którzyMogą z niego skorzystać osoby, które zgłosiły się do projektu nie później niż 24 miesiące od dnia zakończania działalności i nie później niż sześć miesięcy od rozpoczęcia nowej. Na przedsiębiorców czekają dostosowane do indywidualnych potrzeb szkolenia i doradztwo analizujące przyczyny porażki. Mogą one dotyczyć również rozwoju umiejętności zarządzania firmą i dostosowywania się do wyzwań rynkowych oraz rozpoznawania braków kompetencyjnych u pracowników.