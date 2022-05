- Wierzymy, że edukacja młodych ludzi, którzy na studiach będą uczyli się nie tylko o idei 3W, ale i pozostałych ważnych przedmiotów, zaszczepi w nich to, co najważniejsze, czyli inne wykorzystanie wody, węgla, wodoru w przyszłości - powiedział Dariusz Szwed.

- To niewątpliwe bardzo ważny krok we wspólnym działaniu m.in. dla zmiany klimatu - ocenił prof. dr hab. Inż. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej.

Omawiając składniki 3W, wskazał, że woda to molekuła życia, przy czym należy pamiętać, że w przyszłości wyzwaniem będzie kwestia jej zasobów, retencji czy utylizacji ścieków. Wodór to rewolucyjne paliwo przyszłości, w którego produkcji Polska dominuje. W przypadku trzeciego „W” chodzi przede wszystkim o węgiel nowej generacji, czyli grafen.

- Centrum Innowacji 3W opiera się na synergii potencjałów. W naszym zamyśle to platforma łącząca świat nauki, biznesu, ale też świat sektora publicznego czy też sektora finansów - wszystkich interesariuszy, którzy mogą wnieść określony potencjał do realizacji naszych celów. Ta synergia ma wykreować wartość dodaną. Zależy nam na tym, aby interdyscyplinarne zespoły pracowały i wnosiły w tą inicjatywę to, co mają najlepszego - uzupełnił.