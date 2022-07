Reklama

"Wraz z wypłatą drugiej transzy EBI uzyska możliwość wykonywania prawa z drugiej puli warrantów subskrypcyjnych, tj. z 37 973 warrantów stanowiących 30% z 126 576 warrantów objętych przez EBI (o emisji warrantów spółka informowała raportami bieżącymi w październiku 2021 r.). Tym samym EBI będzie uprawniony do wykonywania prawa łączenie 70% z 126 576 warrantów (o możliwości wykonywania prawa z 40% warrantów spółka informowała również w październiku 2021 r.)" - czytamy w komunikacie.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność rozwojowo-operacyjną, dodano.

We wrześniu 2020 r. Scope Fluidics podpisał z EBI umowę dotyczącą finansowania do maksymalnej kwoty 10 mln euro w ramach produktu InnovFinInfectiousDiseases Finance Facility. Ponadto EBI został uprawniony do bezpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych upoważniających do objęcia akcji Scope Fluidics stanowiących 4,5% kapitału spółki.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)