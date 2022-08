Organizacja Business Roundtable, która reprezentuje w Waszyngtonie amerykańskie blue chipy oceniła, że ustawa nałoży na firmy dodatkowe koszty rzędu 300 mld dol. Analitycy UBS szacują z kolei, że zyski firm z indeksu S&P 500 spadną z powodu zmian wprowadzonych przez projekt Bidena o około 1 proc. „Poważny cios” – ironizuje autor.

Henwood przygląda się temu, jak przez dekady spadało efektywne opodatkowanie zysków firm, które w latach 40. przekraczało 50 proc., a w XXI wieku zbliżyło się do 20 proc., a nawet poniżej. Szczególnie dobry pod tym względem dla firm był 2018 rok, gdy zapłaciły tylko 15- proc. daninę. W latach 70. efektywne opodatkowanie spadło do średniej na poziomie 41 proc., w latach 80. do 31 proc., a w pierwszej dekadzie obecnego stulecia do 26 proc.

Gdyby podatki wzrosły do poziomu z lat 50. (przy założeniu, że zyski utrzymamy na obecnym poziomie), to skutkowałoby to wzrostem przychodów budżetowych o 620 mld dol. Nie chcemy jednak zasmucić biznesmenów – podsumowuje Henwood.