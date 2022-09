Przygotowując książkę o metodach wychowawczych, jakie pomogły w przyszłości osiągnąć sukces w biznesie dzieciom, autorka spotkała się z niezwykle zróżnicowaną grupą rodziców pod względem ras, religii, przedziałów społeczno-ekonomicznych i wykształcenia. Mimo to wszyscy rodzice codziennie przekazywali swoim dzieciom te same wiadomości.

Reklama

Niektóre z nich były twardą miłością, podczas gdy inne oferowały pozytywną mądrość.

Reklama

1. „Nie mogę zrobić za ciebie wszystkiego”

Ci rodzice byli przeciwieństwem rodziców „helikopterowych”, czyli nadopiekuńczych i bardzo zaangażowanych. Zamiast tego stawiali jasne oczekiwania i ufali swoim dzieciom, że te wezmą na siebie odpowiedzialność za to co robią.

Co ważniejsze, pozwolili swoim dzieciom aby odczuły naturalne konsekwencje swoich działań. Jeśli ich dziecko nie uczyło się i oblało test, wykorzystywali to jako okazję do zastanowienia się nad przyczynami przegranej i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

2. „Daj z siebie wszystko i bądź miły”

Wszyscy przedsiębiorcy, gdy byli młodzi nauczyli się, jak ważna jest życzliwość.

Rodzice Blake Mycoskie, który w 2006 roku założył firmę TOMS, co roku z okazji Bożego Narodzenia wspierali potrzebujące rodziny ubraniami i zabawkami. Jego mama powiedziała że zaszczepienie współczucia jest ważną częścią wychowywania jej dzieci. To zawsze była ich „polityka rodzinna – aby pomóc tym, którzy mają mniej szczęścia” – powiedziała. „Dzieci widziały jak to było praktykowane przez całe życie”.

3. „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”

Przyszli przedsiębiorcy nauczyli się wygrywać i przegrywać, i nie myśleć obsesyjnie o błędach jakie popełnili. Ważne było też szukanie innych, alternatywnych sposobów działania.

4. „Jaka jest najlepsza i najgorsza rzecz, która się dzisiaj wydarzyła?”

Każda rodzina omawiała z dziećmi wydarzenia dnia, na przykład w drodze do domu ze szkoły lub w weekendy. Ale wiele z nich rozmawiało przy stole, w trakcie posiłków. Dzieci wiedziały, że to bezpieczna przestrzeń do rozmowy.

5. „Kocham cię”

Każdy przedsiębiorca dorastał wiedząc, że jego rodzina kochała go bezwarunkowo, wierzyła w niego i była przy nim”.

Rodzice 70 przedsiębiorców przekazali to samo przesłanie: „Kochamy cię. Ufamy ci. Wierzymy w ciebie. Wspieramy wszystko, co chcesz zrobić. Zawsze będziemy tu dla ciebie.”