Zdaniem eksperta kluczowym składnikiem atrakcyjności platformy jest jej strona For You Page, która wyświetla użytkownikom treści na podstawie tego, które treści na platformie były dla nich interesujące w przeszłości.

Autor zastanawia się, jak niszowa sieć społecznościowa stała się najbardziej popularną aplikacją na Zachodzie w zaledwie kilka lat. Częścią odpowiedzi jest jej funkcjonalność: łatwość tworzenia materiałów wideo, która zatarła granicę między twórcą i odbiorcą treści czy bezproblemowy dostęp do szerokiego spektrum licencjonowanej muzyki.

Superinteligentny algorytm

W sercu platformy jest jednak sekcja For You Page. TikTok zapełnia feed nowego użytkownika już od pierwszego dnia, nawet jeżeli nie zbudował jeszcze żadnej społecznej sieci. Daje mu to ogromną przewagę nad Facebookiem czy Twitterem, które wymagają pracy w celu dotarcia do interesujących treści. Autor podkreśla, że algorytm TikToka zaczyna bardzo szybko „uczyć się”, jakie treści są dla użytkowników atrakcyjne i jest w tym niesamowicie dobry.

Problem polega na tym, że nie jest transparentne, jakie kryteria i w jaki sposób ważone wpływają na personalizację. Niektórzy twierdzą, że jest to tak wyrafinowany algorytm, że nawet jego twórcy nie znają mechanizmu jego wyborów.

Co odróżnia algorytm TikToka od innych tego typu?

Zdaje się, że nie tylko pasywnie dostosowuje się on do gustu użytkowników, ale nieustannie eksperymentuje i testuje preferencje, podsuwając ludziom treści i sprawdzając ich reakcję na nie. Przesuwa granice zainteresowań, w pewnym sensie kształtując gusta.

TikTok tworzy też zachęty dla twórców, promując na For You Page tych, którzy nie mają żadnych followersów. Sprawia to, że każdy, kto tworzy interesujący dla innych kontent, ma szansę w krótkim czasie osiągnąć imponujące zasięgi.

Facebook i Instagram już zaczynają kopiować skuteczne rozwiązanie. Ogłosiły przebudowę aplikacji i będą wyświetlały użytkownikom ogromne ilości treści pochodzących od kont, które nie należą do ich sieci znajomych.