O wyzwaniach przed branżą i firmą powiedział Paweł Parypiński, dyrektor frachtu lotniczego ATC CARGO . Jak podkreślił inwazja Rosji na Ukrainę bardzo wiele zmieniła. Przyszłość stała się jeszcze mniej przewidywalna. To zmusiło firmę do działania, co zagwarantował jej pierwsze miejsce w rankingu w kategorii działalność spedycyjna/morska. I cały czas motywuje do rozwoju. Firma ma bowiem wiele placów.