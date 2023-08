Pierwsze Forum Ekonomiczne zostało zorganizowane w 1992 r. W zamyśle miało być wydarzeniem jednorazowym, podsumowującym dorobek trzech lat po przełomie 1989 r. Dyskusje były jednak na tyle owocne, że uznano, iż rozmowy w gronie polityków, przedsiębiorców oraz naukowców należy kontynuować. W ten oto sposób przerodziło się w imprezę cykliczną. W latach 1992–2019 Forum Ekonomiczne odbywało się w Krynicy-Zdroju, w 2020 r. zostało przeniesione do Karpacza i tam jest organizowane do dziś.

Aktywność międzynarodowa

W latach 2005–2006 poza wydarzeniem głównym zaczęto organizować konferencje zagraniczne. Były to duże przedsięwzięcia na prawie tysiąc gości. Mowa m.in. o Forum Europa-Ukraina oraz o wielu innych, które odbywały się w wielu europejskich miastach, w tym w Wilnie, Wiedniu, Pradze, Rzymie, Ałmaty, Bukareszcie, Budapeszcie, Kijowie, Kiszyniowie i Tbilisi.

Aktywność Instytutu Studiów Wschodnich, który jest organizatorem Forum, widoczna jest także poza Europą. Z inicjatywy tej organizacji przedstawiciele polityki, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego Europy Środkowej spotkali się na Kapitolu, w Kongresie Stanów Zjednoczonych.

Tradycyjnie są obecni przedstawiciele państw ze Wschodu, w naturalny sposób podczas ostatnich wydarzeń w centrum uwagi znalazła się Ukraina.

Nowe obszary

Częścią Forum Ekonomicznego stał się również projekt Europa Karpat, cykl dyskusji z udziałem polityków, przedstawicieli świata nauki i ekspertów poświęconych roli i znaczeniu regionu karpackiego w światowej polityce i gospodarce.

Forum Ekonomiczne to również Forum Regionów, adresowane do przedstawicieli samorządu terytorialnego. W 2015 r. organizatorzy Forum Ekonomicznego zainaugurowali Europejski Kongres Samorządów, osobne wydarzenie, które początkowo odbywało się Krakowie, a obecnie w Mikołajkach. To platforma wymiany doświadczeń, kreowania rozwiązań, wyznaczania trendów.

Warto też wspomnieć o Forum Ochrony Zdrowia, w ramach którego dyskutuje się o zarządzaniu systemem zdrowia i jego finansowaniu. Z tym poważnym wyzwaniem mierzy się wiele krajów. Rozmowy o problematyce zdrowotnej w międzynarodowym towarzystwie umożliwiają czerpanie z różnorodnych doświadczeń i stwarzają szanse na znalezienie najlepszych rozwiązań.

Nagrody Forum

Rada Programowa Forum Ekonomicznego z czasem zaczęła przyznawać Nagrody Forum Ekonomicznego. Postanowiono wyróżniać osoby, które zasłużyły się w procesie przebudowy Europy Środkowo-Wschodniej, wykazując się przy tym determinacją i poświęceniem. Pierwszą wręczono w 1999 r. Wiktorowi Juszczence i Hannie Gronkiewicz-Waltz. W kolejnych latach wśród nagrodzonych znaleźli się m.in.: Vaclav Havel, Wiktor Juszczenko, Mikulas Dzurinda, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Jarosław Kaczyński, Valdas Adamkus, Mikheil Saakaszwili, Jose Manuel Barroso, Victor Orbán czy Mateusz Morawiecki.

Oprócz kategorii „Człowiek Roku” nagrody przyznawano też firmom. Na przestrzeni lat otrzymały je takie podmioty jak: PKN Orlen, Agora, koncern MOL, Lotos, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski, KGHM Polska Miedź, PGNiG, Grupa Polsat Plus oraz inne przedsiębiorstwa.

Nagradzano też organizacje pozarządowe. W tym gronie od 2002 r. znalazły się: Stowarzyszenie Memoriał, Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundacja Helsińska, Polska Akcja Humanitarna, Caritas Polska, Związek Harcerstwa Polskiego i inne organizacje.

Nauka i kultura

Forum to nie tylko biznes i polityka. Od 2004 r. zaczęto przyznawać nagrodę „Nowa Kultura Nowej Europy”. W zamyśle ma ona trafiać do twórców i promotorów kultury z Europy Środkowo-Wschodniej za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury. Wyróżniono dotychczas takie osobowości, jak: Krzysztof Penderecki, Swietłana Aleksiejewicz, Agnieszka Holland, Andrzej Stasiuk, Csaba Kiss, Tatjana Tołstoj, Sergij Żadan, Jiří Gruša i Tomas Venclova.

Na przestrzeni lat pojawiły się również naukowe owoce działalności Forum Ekonomicznego. We współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie przygotowany jest Raport SGH i Forum Ekonomicznego, który informuje o tym, jak przedstawia się sytuacja gospodarczo-polityczna w regionie, diagnozuje kluczowe problemy i wyzwania stojące przed gospodarkami krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Jest on tworzony od 2005 r. To kompendium wiedzy o naszej części Europy.

