Na których rynkach warto szukać szans w swojej branży? Kompleksowe know-how

Do podboju zagranicznych rynków niezbędna jest wiedza dotycząca ich specyfiki. Istotne dla przedsiębiorców są także informacje o czynnikach decydujących o sukcesach eksportowych, o mocnych stronach polskich sektorów, perspektywach ekspansji na wybrane rynki, a także dostępnych narzędziach ułatwiających rozwój eksportu. Źródłem takich informacji jest Portal Promocji Eksportu - Trade.gov.pl prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.

Dlaczego warto go odwiedzać? Co znajdą tam przedsiębiorcy?

-Wiedzę, czyli artykuły i podcasty dotyczące poszczególnych rynków, możliwości eksportowych i kultury biznesowej w poszczególnych krajach.

-Kalendarium nadchodzących targów i wydarzeń związanych z eksportem.

-Analizy rynkowe obejmujące poszczególne państwa, a także przegląd konkretnych branż eksportowych.

-Know-how w postaci przewodników eksportera i bazę instytucji udzielających wsparcia m.in. w zakresie promocji, pozyskiwania funduszy i doradztwa.

Wizytówka eksportera – szansa na zdobycie nowych zagranicznych kontrahentów

Portal Trade.gov.pl umożliwia przedsiębiorcom również promocję bezpośrednią. Firmy mogą tu stworzyć swoją wizytówkę eksportera. Wystarczy wypełnić w języku angielskim stosowny formularz online. Otwiera to szansę na zwiększenie rozpoznawalności na rynkach zagranicznych oraz możliwość zdobycia nowych kontrahentów.

Brand Hub – wsparcie polskich eksporterów na lata 2024-2029

Pozycja polskich eksporterów jest nieodłącznie związana z rozpoznawalnością polskich produktów i usług za granicą. Takie założenie towarzyszy projektowi Brand Hub, który będzie realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w latach 2024-2029. Będzie to kontynuacja bardzo popularnego projektu "Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand", który właśnie się kończy.

W ramach projektu Brand na promocję polskiego eksportu w latach 2016-2022 przeznaczono ponad 147 mln. Dzięki projektowi 12 polskich branż było obecnych na największych i najbardziej prestiżowych światowych targach. Zorganizowano ponad 200 narodowych stoisk targowych, ponad 80 misji wyjazdowych i przyjazdowych. Każde wydarzenie promocyjne przyniosło efekty w postaci nowych kontraktów dla polskich firm.

Inicjatywie towarzyszył program Go to Brand, w ramach którego mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogli otrzymać wsparcie finansowe na zagraniczną promocję, przyznawane w formie pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Każdy nabór wnioskówkończył się przyznaniem dotacji dla setek firm. W rekordowym szóstym konkursie w 2020 r. wsparcie na łączną kwotę ok. 326,7 mln zł otrzymało ponad 1100 przedsiębiorstw. Projekt – Brand Hub będzie realizowany na podobnych zasadach.

Promocją zostaną objęte wybrane sektory o najwyższym potencjale eksportowym oraz innowacyjnym, do których należą:

-sektor budowy i wykańczania budowli,

-sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki,

-sektor farmaceutyczny i wyrobów medycznych,

-sektor ICT/IT,

-sektor kosmetyczny,

-sektor lotniczo-kosmiczny,

-sektor maszyn i urządzeń,

-sektor meblarski,

-sektor motoryzacyjny,

-sektor pojazdów szynowych,

-sektor przemysłu kreatywnego,

-sektor spożywczy,

-sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,

-sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania,

-sektor zielonych technologii.

Poprzez działania promujące sektor na rynkach zagranicznych zostanie umocniona rozpoznawalność polskiej gospodarki. Oczekiwanym efektem ma być zwiększenie poziomu eksportu innowacyjnych produktów i usług.

Projektowi Brand Hub będą towarzyszyć konkursy adresowane do MŚP, w ramach których firmy otrzymają wsparcie finansowe na działania promocyjne. Pierwszy konkurs w ramach działania 2.25 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki właśnie trwa i do 30 listopada firmy mogą jeszcze złożyć wnioski do Polskiej Agencji Rozowju Przedsiębiorczości. Na przedsiębiorców czekają środki w wysokości 155 mln zł. Podobnie jak dotychczas, wsparcie będzie można wykorzystać na udział w targach, organizację misji wyjazdowych, a także realizację kampanii promocyjnych. Tym razem jednak po wsparcie mogą sięgnąć przedsiębiorcy prowadzący działalność eksportową i uzyskujący przychody z eksportu na poziomie co najmniej 30%. Wymagane jest także potwierdzenie innowacyjności firmy tj. Wskazanie, iż ponoszone są wydatki na działalność B+R lub wdrożone zostały w przedsiębiorstwie innowacje produktowe lub w procesach biznesowych.

Twoja firma na Expo 2025 w Osace? Promocja w Azji na wyciągnięcie ręki!

Nadszedł czas na podbijanie przez polskie firmy atrakcyjnych rynków dalekowschodnich. Świetną okazję ku temu stwarza Wystawa Światowa Expo 2025, która odbędzie się od 13 kwietnia do 13 października 2025 roku w japońskiej Osace. Przygotowania do promocji polskiego biznesu podczas Expo już trwają. Wytypowano sześć kluczowych sektorów w relacjach handlowych z Japonią oraz innymi krajami Azji Wschodniej, do których należą:

-sektor medyczny i farmaceutyczny,

-sektor kosmetyczny,

-sektor IT/FinTech,

-sektor zielonych technologii (w tym, branża wodorowa),

-sektor rolno-spożywczy (w tym AgriTech),

-sektor gamingowy.

Z myślą o polskich firmach, które pragną wziąć udział w wydarzeniu i pojawić się w Pawilonie Polski, przygotowano Program Partnerski. Przedsiębiorstwa mają do wyboru cztery formy współpracy – mogą zostać partnerem wyposażenia pawilonu, partnerem wydarzeń towarzyszących, sponsorem wydarzeń towarzyszących lub partnerem strategicznym. Otwiera to możliwości również przed mniejszymi firmami, które pragną wypromować swoją ofertę i pomysły za granicą, a przy okazji przyczynić się do budowy silnego wizerunku polskiej gospodarki.

Zgłoszenia do Programu Partnerskiego będą przyjmowane do 30 czerwca 2024 roku, zostało więc jeszcze sporo czasu, aby przygotować ofertę i wykorzystać potencjał uczestnictwa w największym wydarzeniu promocyjno-gospodarczym na świecie!

Powtórzyć sukces z Dubaju

W tym miejscu warto przypomnieć o poprzedniej edycji Światowej WystawyExpo, która odbyła się z opóźnieniem spowodowanym pandemią na przełomie 2021 i 2022 roku w Dubaju. Wówczas, w ramach wspomnianego programu Go to Brand, blisko 300 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie na promocję swojej oferty na rynkach Zatoki Preskiej, sięgające łącznie ponad 70 milionów złotych.

W trakcie trwania Expo w Dubaju odbyły się między innymi dwa duże fora gospodarcze, polsko-arabskie oraz polsko-afrykańskie. Zorganizowano misje gospodarcze łączące rodzime firmy z kontrahentami z regionu Zatoki Perskiej. Polski sektor gamingowy zaprezentował się ze świetnej strony w ramach imprezy Polish Games Show. Zwieńczeniem udanej prezentacji w Dubaju była srebrna nagroda za aranżację wnętrz przyznana Pawilonowi Polski przez Międzynarodowe Biuro Wystaw w Paryżu. Nasz pawilon odwiedziło aż 1,5 mln gości!

We współczesnej gospodarce małe i średnie przedsiębiorstwa mogą podbijać świat, a programy wspierające przyspieszają ten proces!