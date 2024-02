Głosowanie nie jest wiążące dla przedstawicieli gminy, ale może mieć wpływ na decyzje o planie zagospodarowania przestrzennego stacji towarowej i obszarów logistycznych. Oprócz istniejącego 300-hektarowego terenu fabryki Tesla chce na dodatkowych 170 hektarach wybudować plac towarowy, magazyny i przedszkole zakładowe. Plany zakładają wycięcie ponad 100 hektarów lasu.

Organizacje ekologiczne i inicjatywy obywatelskie opowiadały się przeciwko możliwej ekspansji fabryki. Wskazywali na przykład, że część docelowego obszaru znajduje się na obszarze ochrony wód.

Dlaczego Tesla chce rozbudować fabrykę pod Berlinem?

Grupa kierowana przez amerykańskiego miliardera Elona Muska widzi jednak w ekspansji korzyści dla regionu. Przedsiębiorstwo stwierdziło, że planowane inwestycje wokół obiektu mogłyby poskutkować odciążeniem ruchu drogowego w okolicy. Chodzi także o zapewnienie większego bezpieczeństwa dostaw dzięki większym powierzchniom magazynowym.

Niedawno Tesla musiała zawiesić produkcję samochodów na około dwa tygodnie, ponieważ brakowało ważnych części ze względu na napiętą sytuację na Morzu Czerwonym. Tesla chce zwiększyć moce produkcyjne w Brandenburgii do miliona samochodów w skali roku.

W niewiążącym lokalnym referendum wzięło udział ok. 5400 osób, co oznacza, frekwencja wyniosła ponad 70 procent. W głosowaniu mogli wziąć udział wszyscy obywatele, którzy ukończyli 16. rok życia i którzy zamieszkują w Brandenburgii od co najmniej trzech miesięcy. W ostatnich tygodniach zarówno krytycy, jak i zwolennicy organizacji walczyli o poparcie mieszkańców.

Ile aut produkuje fabryka Tesli pod Berlinem

Tesla planuje w przyszłości produkować więcej samochodów w Grünheide i chce rozbudować fabrykę w istniejącym miejscu. Obecne moce produkcyjne wynoszące 500 tys. samochodów rocznie mają zostać podwojone do miliona. W gigafabryce zatrudnionych jest obecnie około 12 500 pracowników, którzy ostatnio produkowali 6 tys. samochodów tygodniowo – oznacza to, że przy obecnej skali produkcji co roku z linii montażowej w Brandenburgii zjedzie 300 tys. pojazdów.