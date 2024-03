Obniżka ma wynieść 40 proc.: z obecnej ceny subskrypcji wynoszącej 9,99 euro miesięcznie do 5,99 euro. Dopłata za każde połączone konto spadnie zaś z 6 euro do 4 euro miesięcznie. Takie zmiany prawnik Mety Tim Lamb zadeklarował we wtorek podczas zorganizowanego przez Komisję Europejską spotkania roboczego poświęconego unijnemu aktowi o rynkach cyfrowych (DMA, obowiązuje od 7 marca). Firma nie podała dotychczas, od kiedy nowe warunki będą obowiązywać.

Jak cytuje Reuters, Tim Lamb powiedział Komisji, że to najniższa rozsądna cena za korzystanie z usług tej jakości co Facebook i Instagram. „W tej chwili panuje niepewność regulacyjna i należy ją szybko opanować” – dodał.

Płatny dostęp do swoich największych platform Meta wprowadziła na teranie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w listopadzie ub.r. Od tego czasu użytkownik może albo zapłacić za używanie Facebooka i Instagrama bez reklam, albo zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby reklamowe (tzw. system „pay or okay”).