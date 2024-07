Planowany podział grupy Axel Springer

Według „FT”, który powołuje się na cztery osoby zaznajomione z rozmowami, Mattias Doepfner, dyrektor generalny koncernu Axel Springer, i grupa private equity KKR negocjują podział grupy i rozdzielenie jej aktywów medialnych od jej cyfrowej działalności ogłoszeniowej.

To oznaczałoby, że Doepfner i Friede Springer, wdowa po założycielu firmy, mieliby większą kontrolę nad aktywami medialnymi grupy, czyli m.in. niemieckimi dziennikami „Bild” i „Die Welt” oraz amerykańskimi serwisami informacyjnymi Politico i Business Insider. Natomiast KKR i Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), które łącznie mają największe udziały w Axel Springer, przejęłyby kontrolę nad portfelem serwisów ogłoszeniowych, w tym z ofertami pracy StepStone i nieruchomości Aviv.

Szybszy wzrost działalności ogłoszeniowej Axel Springer

Dwie z cytowanych osób powiedziały, że działalność Axel Springer w branży ogłoszeń rośnie szybciej i jest bardziej dochodowa niż działalność medialna. Dodały one, że przejęcie kontroli nad tą częścią może pomóc KKR w rozpoczęciu wychodzenia z inwestycji pięć lat po tym, gdy nawiązał współpracę z Doepfnerem w celu przejęcia Axel Springer na własność. Osoby te zastrzegły jednak, że nie ma gwarancji zawarcia umowy.

„WirtschaftsWoche” napisał, że rozmowy o podziale grupy Axel Springer nie są zaskoczeniem. Przypominając, że KKR nabył udziały w Axel Springer w 2019 roku, tygodnik ocenił, że fakt, iż po pięciu latach amerykańska firma „bada sposoby, w jakie może wyglądać wyjście, nie jest afrontem, ale częścią modelu biznesowego private equity: horyzont inwestycyjny dla inwestycji private equity wynosi zwykle od trzech do siedmiu lat”.

Reakcje niemieckiej branży mediów na podział grupy

Ale w niemieckiej branży mediów wiadomość ta wywołała reakcje od zaskoczenia po oburzenie. Rzecznik prasowy Niemieckiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (DJV) powiedział, że byli oni „tak samo zaskoczeni jak wszyscy inni” negocjacjami w sprawie podziału grupy. W piątek rano związek wezwał grupę do zapewnienia jasności co do możliwych planów podziału. „Zarówno pracownicy, jak i opinia publiczna mają prawo do jasności. Nie mamy tutaj do czynienia z podwórkowym majsterkowiczem, ale z największą niemiecką grupą medialną” - wyjaśnił krajowy przewodniczący DJV Mika Beuster.

Według pracowników firmy Axel Springer, od miesięcy panuje w niej „ciągła niepewność co do przyszłości własnej pracy”. Najnowsze doniesienia o możliwym podziale wzmocniły to uczucie. DJV przypisuje ten niepewny nastrój przede wszystkim zachowaniu Doepfnera. Według rzecznika związku dyrektor generalny koncernu odegrał w tym „ogromną rolę”, ponieważ w przeszłości poprzez swoje biznesowe działania dał jasno do zrozumienia, że „zysk jest najważniejszy”, a odpowiedzialność społeczna zajmuje drugie miejsce.

Rosnące wpływy Doepfnera w amerykańskich mediach

Jak napisał „FT”, możliwy podział następuje w momencie, gdy Doepfner zwiększa swoje wysiłki na rzecz budowania wpływów w amerykańskich mediach. W 2021 r. Axel Springer przejął Politico za 1 mld USD, co było największym w historii zakupem koncernu. Według cytowanych źródeł Doepfner wyraził zainteresowanie zakupem dziennika „Wall Street Journal”, obecnie należącego do News Corp Ruperta Murdocha, gdyby ten był wystawiony na sprzedaż.

„FT” przypomina, że KKR zgodził się zapłacić prawie 3 mld euro w 2019 roku za duży pakiet mniejszościowy, aby współpracować z Doepfnerem i wycofać Axel Springer z giełdy. Później sprzedał część swoich udziałów CPPIB, który obecnie posiada 12,9 proc. udziałów w spółce. KKR i CPPIB, które razem posiadają 48,5 proc. udziałów w Axel Springer, nie mogą podejmować decyzji bez Doepfnera ze względu na jego uprzywilejowane akcje. Doepfner posiada ok. 22 proc. akcji, ale ma prawo głosu odpowiadające dwukrotności tego udziału. (PAP)