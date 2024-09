Problematyczne banki w grupie PZU

W wywiadzie udzielonym trzem agencjom informacyjnym, w tym PAP Biznes, minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski powiedział, że posiadanie w grupie dwóch banków jest problematyczne dla PZU i powoduje wiele wyzwań. Dodał, że oczekuje, iż zarząd PZU w strategii zaproponuje, co zrobić z Pekao i Alior Bankiem. Minister zastrzegł, że trudno sobie wyobrazić zwiększanie udziału Skarbu Państwa w sektorze bankowym.

Do tej wypowiedzi na środowej konferencji prasowej w Sejmie odniósł się poseł Zbigniew Kuźmiuk (PiS). Jego zdaniem, szef MAP "ni mniej, ni więcej mówi spółce, grupie PZU, że zawadzają jej dwa banki". "Te banki (Alior Bank i Pekao SA) zostały wyrwane z rąk kapitału zagranicznego decyzjami rządu Beaty Szydło z 2016 roku (...). Pozyskaliśmy dla Skarbu Państwa dwa potężne banki, wzmacniając polski sektor bankowy" - powiedział Kuźmiuk.

Dodał, że dzięki tym operacjom kapitał Skarbu Państwa w sektorze bankowym wzrósł z 20 proc. do 54 proc. "A więc zyskaliśmy większość w sektorze bankowym" - podkreślił poseł PiS.

Zyski Pekao SA oraz Alior Banku

Przekazał, że bank Pekao SA w 2023 r. przyniósł 6 mld zł zysku netto, a Alior Bank 2 mld zł zysku netto. Kuźmiuk dodał, że teraz dowiadujemy się, że te banki "zawadzają PZU". "Rozumiem, że za chwilę mogą nie zawadzać Commerzbankowi (drugi co do wielkości bank w Niemczech - PAP), który tylko przebiera nogami, żeby po te aktywa sięgnąć. To jest rzecz niesamowita, niezwykle groźna" - powiedział Kuźmiuk.

"Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy pytali o tę wypowiedź ministra aktywów państwowych, czy to jest jednostkowy wyskok, czy to jest jakaś głębsza strategia tego rządu" - dodał poseł PiS.

Minister aktywów państwowych w wywiadzie podkreślił, że nad najlepszym rozwiązaniem ws. dwóch powyższych banków pracuje zarząd PZU, a swoje propozycje ma zawrzeć w przygotowywanej strategii.

"Warto poczekać na to, jaką strategię zaproponuje zarząd PZU. Ja tylko mówię, że ta obecna sytuacja w PZU jest niezwykła, bo inne grupy nie mają takiej struktury i wydaje się, że nie służy to PZU z wielu względów. Nie zdziwię się, jeśli zarząd PZU przyjdzie z propozycją zmiany tego stanu rzeczy, ale w jakim kierunku to pójdzie, to już zarząd musi wymyśleć strategię i coś zaproponować" - powiedział szef MAP.

W ocenie Jaworowskiego, Skarb Państwa ma do odegrania istotną rolę w sektorze bankowym, co pokazał ostatni globalny kryzys. Jak jednak zaznacza, trudno jest mu sobie wyobrazić dalsze zwiększanie w nim zaangażowania państwa. Jednocześnie zastrzegł, że nie oznacza to rezygnacji z jakichkolwiek możliwości fuzji i przejęć przez banki z udziałem Skarbu Państwa. (PAP)