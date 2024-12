Misja gospodarcza Portu Gdańsk odbyła się w dniach 28-29 listopada 2024 r. w Ho Chi Minh City (dawnym Sajgonie), jednym z ważniejszych ośrodków gospodarczych i przemysłowych w regionie, będącym jednocześnie siedzibą głównego portu morskiego w Wietnamie.

Była to już trzecia edycja wydarzenia, którego ideą jest łączenie biznesów z różnych stron świata. Poprzednie wydarzenia z cyklu Business Mixer przyniosły dużo kontraktów. Wiele wskazuje na to, że z tegoroczną misją będzie podobnie. Obie strony liczą na nowe rozdanie w relacjach biznesowych.

Z możliwości zaprezentowania swojej oferty i nawiązania owocnych kontaktów na rynku wietnamskim, liczącym ponad 98 mln konsumentów – potencjalnych nabywców polskich produktów, skorzystało 46 polskich firm z różnych branż, m.in. stoczniowej, spożywczej, logistycznej, budowlanej, maszynowej, farmaceutycznej czy kosmetycznej. Stronę wietnamską reprezentowało 77 przedsiębiorców.

– Gospodarka Wietnamu rozwija się bardzo szybko. Daje to nam konkretny asumpt, aby podjąć działania na rzecz wzmocnienia współpracy gospodarczej w sektorze portowo-morskim, w obrocie międzynarodowym z Wietnamem. Przypomnę tylko, że Wietnam jest państwem członkowskim Stowarzyszenia Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), organizacji państw azjatyckich o dużym potencjale gospodarczym. Obecnie Wietnam wśród krajów ASEANU jest największym partnerem handlowym Polski. Należy również pamiętać, że w 2019 roku zostało zawarte porozumienie o wolnym handlu pomiędzy UE a Wietnamem, co dobrze rokuje dla wzmocnienia relacji gospodarczych z tym krajem – wyjaśnia Dorota Pyć, prezes Portu Gdańsk.

Więcej sprowadzamy niż wysyłamy

Business Mixer został podzielony na dwie części. Pierwszego dnia miała miejsce część konferencyjna, a drugiego – spotkania i rozmowy B2B. Uczestnicy mogli przysłuchiwać się czterem panelom dyskusyjnym, dla których wspólnym mianownikiem było nawiązanie i wzmocnienie współpracy między Polską i Wietnamem. Tłem prowadzonych rozmów były wstępne przemówienia. Jako pierwszy wypowiedział się Tran Ngoc Liem, dyrektor Izby Handlowo-Przemysłowej Wietnamu, oddziału w Ho Chi Minh City (VCCI-HCM). Przypomniał on, że w przyszłym roku oba kraje będą świętować 75. rocznicę ustanowienia relacji dyplomatycznych. Relacje handlowe między Warszawą i Hanoi są dobre – wymiana rośnie, a eksport z Wietnamu do Polski wzrósł w 2023 roku o 7 proc. Cała wymiana w 2024 roku opiewa na 2,8 mld dolarów, ale jest niezbalansowana – prawie 2,4 mld dolarów to wartość eksportu z Wietnamu do Polski. Królują tu elektronika, owoce morza, wyroby z tworzyw sztucznych. Polska z kolei eksportuje chemię, leki, kosmetyki, produkty spożywcze i mięso.

Joanna Skoczek, Chargée d'affaires ad interim Rzeczypospolitej Polskiej w Socjalistycznej Republice Wietnamu podkreśliła, że polski rząd jest przekonany, że Wietnam jest najbardziej rokującym azjatyckim partnerem dla Polski. Jej zdaniem ważna, poza zwiększeniem wymiany handlowej, jest także zmiana jej struktury i unowocześnienie, by była bardziej dostosowana do współczesnych realiów. Jednocześnie zapewniła, że dwa kraje morskie są świadome tego, jak ważne jest utrzymanie łańcuchów i drożnych, bezpiecznych kanałów dostaw.

Ministerstwo Infrastruktury reprezentował Paweł Krężel, dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

– Wietnam to rosnący rynek, jeden z najszybciej rozwijających się w Azji, 36. na świecie. Business Mixer to wielka szansa dla polskiego biznesu, żeby rozszerzyć swoją obecność na tym rynku – przekonywał.

Dorota Pyć, prezes Portu Gdańsk, podkreśliła też, że Port Gdańsk, jako jeden z najszybciej rozwijających się portów w Unii Europejskiej i całej Europie, jest otwarty na wzmacnianie relacji biznesowych między oboma krajami.

–Dzisiejsza gospodarka światowa wymaga silnych partnerstw, ukierunkowanych na zrównoważony rozwój. Port Gdańsk jest na to gotowy. Jesteśmy otwarci na dalsze wzmacnianie współpracy gospodarczej z rynkami Azji – zapewniała.

Nowe połączenia to nowe szanse

Podczas paneli dyskusyjnych najgorętszym tematem było planowane na luty 2025 r. uruchomienie nowych tras żeglugowych między Portem Gdańsk a wietnamskim portem Vũng Tàu. Połączenia te oznaczają nową erę we współpracy gospodarczej między naszymi krajami. Cotygodniowe serwisy MSC: BRITANNIA (w kierunku zachodnim) i ALBATROS (w kierunku wschodnim), a także dodatkowe cotygodniowe usługi sojuszu GEMINI znacznie zwiększą efektywność i skalę handlu między Polską a Wietnamem.

– Wietnam ma strategię rozwoju portów, ale potrzebuje funduszy do rozwoju swojej sieci. Tutejszy rząd szuka partnerów, chce pracować z międzynarodowymi inwestorami z branży morskiej – mówił Pham Quac Long, przewodniczącego Wietnamskiego Stowarzyszenia Agentów Okrętowych, Brokerów i Dostawców Usług Morskich VISABA.

Dodał, że Gdańsk jest postrzegany w Wietnamie jako ważny ośrodek edukacyjny w branży morskiej – studiowało tu wielu Wietnamczyków pracujących w sektorze żeglugowym.

Dorota Pyć, prezes Portu Gdańsk podkreślała, że zmiany w handlu z Chinami sprawiają, że południowo-wschodnia Azja jest coraz bardziej atrakcyjna dla europejskich krajów. Z kolei wschodnia i środkowa Europa jest szybko rozwijającym się rynkiem dzięki konteneryzacji. Więcej handlu oznacza między innymi więcej kontenerów. Inwestycje w infrastrukturę w Polsce i w Wietnamie zapewnią szybszy, tańszy i pewniejszy handel.

Charles Baker, dyrektor generalny Baltic Hub, największego terminala kontenerowego na Morzu Bałtyckim przekonywał, że Polska może być dla wietnamskich eksporterów hubem nie tylko na Europę Środkowo-Wschodnią, ale także na kraje skandynawskie, które mogą być obsługiwane za pomocą feederów. Na rozwój możliwości portów wpływają też nowoczesne technologie.

Wietnam może zyskać na wzmocnieniu relacji handlowych z Polską. Polska zapewnia strategiczny dostęp do rynku UE, wzmacniając globalną integrację gospodarczą Wietnamu i dywersyfikację eksportu. W ten sposób wspierana jest strategia wzrostu społeczno-gospodarczego kraju oparta na eksporcie i zwiększania jego obecności na konkurencyjnych rynkach międzynarodowych.

– Jesteśmy mile zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem Business Mixerem. To świetna inicjatywa, okazja do tego, żeby wymieniać się wiedzą, informacjami i budować silne partnerstwa dla dobrej, zrównoważonej przyszłości – podsumowuje prezes Dorota Pyć.