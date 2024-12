Nieudana próba ściągnięcia przez Amazona pracowników do biur na stałe

Reklama

We wrześniu CEO firmy Andy Jassy ogłosił, że pracownicy muszą wrócić na pełen etat do biur od 2 stycznia. Dotychczas pracowali przez trzy dni w tygodniu z placówek firny. Zmiany mają objąć 250 tys. pracowników korporacyjnych Amazona - pisze CNBC.

Możliwe, że biura w Atlancie, Houston, Nashville i Nowym Jorku będą gotowe na przyjęcie zatrudnionych w pełnym wymiarze dopiero w maju. Spółka poinformowała w komunikacie, że „większość” osób wróci w pełni do biur już w styczniu, ale nie doprecyzowała, o jaką większość chodzi. Firma ma dwie siedziby główne – w Seattle oraz Arlington, więc wygląda na to, że opóźnienia nie dotyczą właśnie ich.

Pracownicy Amazona wrócą do biur dopiero jesienią?

Do podobnej sytuacji z opóźnieniami doszło w 2023 roku, gdy Amazon ściągał zatrudnionych do biura na trzy dni w tygodniu. Opóźnienia miały trwać do maja, ale okazało się, że przeciągnęły się w wielu przypadkach do lata, a w niektórych lokalizacjach nawet do września.

Polityka Amazona sieje ferment w branży. Niektórzy komentatorzy spodziewają się fali odejść z firmy, inni natomiast zakładają, że inne firmy technologiczne mogą chcieć pójść drogą spółki Jeffa Bezosa. Szef Amazona ds. działalności w chmurze Matt Garman powiedział, że niezadowoleni pracownicy mogą odejść z firmy. Jassy zaprzeczył natomiast, że intencją zmian jest sprowokowanie część załogi do rezygnacji - czytamy dalej w CNBC.

Powody ściągania ludzi do biur przez Amazona

Amazon uważa, że praca z biura ma kilka istotnych przewag dla firmy. „Zaobserwowaliśmy, że naszym kolegom z zespołu łatwiej jest uczyć się, modelować, ćwiczyć i wzmacniać naszą kulturę korporacyjną; współpraca, burze mózgów i kreowanie pomysłów są prostsze i bardziej efektywne; edukacja i uczenie się od siebie nawzajem jest bardziej płynne; a zespoły mają lepsze relacje” – przekazał Jassy.

Amazon to korporacja technologiczna działająca w wielu obszarach, takich jak handel elektroniczny, usługi chmurowe, rozrywka cyfrowa, produkcja elektroniki użytkowej oraz logistyka i dystrybucja. Firma prowadzi globalną platformę sprzedażową oferującą szeroki asortyment produktów, dostarcza rozwiązania chmurowe poprzez Amazon Web Services (AWS), a także rozwija usługi streamingowe, takie jak Prime Video i Amazon Music. Amazon produkuje również urządzenia elektroniczne, w tym czytniki Kindle, tablety Fire oraz głośniki Echo z asystentem Alexa. Firma posiada rozbudowaną sieć centrów logistycznych, umożliwiającą szybkie dostarczanie zamówień.