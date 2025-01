Źródła majątku miliarderów

Największa część największych majątków pochodzi z dziedziczenia (36%), monopoli (18%) i „kolesiostwa” (6%).

Potęgę dziedziczenia pokazuje raport banku inwestycyjnego UBS („UBS Billionaire Ambitions Report”). W 2023 roku po raz pierwszy odkąd jest publikowany, czyli od 2015 roku, większość majątku nowych miliarderów pochodziła właśnie z dziedziczenia, a nie przedsiębiorczości. W poprzednich latach było odwrotnie, a w 2016, 2017, 2018 czy 2021 roku zdecydowana większość fortun miliarderów pochodziła z działalności biznesowej.

W 2023 roku 53 spadkobierców wzbogaciło się o astronomiczną kwotę 150,8 mld dol. W tym samym czasie 84 nowych miliarderów zgromadziło 140,7 mld dol. dzięki swojej działalności biznesowej.

Wzrost znaczenia dziedziczenia

Tak duża skala dziedziczenia to efekt szybkiego bogacenia się i wzrostu liczby przedsiębiorców-miliarderów w ciągu ostatnich 30 lat w różnych branżach gospodarek rynkowych. W oczywisty sposób w końcu musi dojść do sukcesji i przekazania bogactwa. To zjawisko można zaobserwować we wszystkich częściach świata.

W 2024 roku liczba miliarderów wzrosła o 204 osoby, a ich majątek zwiększył się o 2 biliony dolarów. W ciągu dekady pojawi się na świecie 5 bilionerów – prognozuje Oxfam. Tymczasem nadal 3,6 mld ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa.

Oxfam - charakterystyka

Oxfam to międzynarodowa organizacja humanitarna i rozwojowa, której celem jest walka z ubóstwem, nierównościami i niesprawiedliwością na świecie. Powstała w 1942 roku w Oksfordzie, w Wielkiej Brytanii, jako Komitet Oksfordzki ds. Pomocy Głodującym (Oxford Committee for Famine Relief).

Organizacja koncentruje się na zapewnianiu podstawowych środków do życia, takich jak jedzenie, woda i schronienie, dla osób dotkniętych kryzysami humanitarnymi, a także działa na rzecz poprawy sytuacji kobiet, promocji równości płci oraz obrony praw marginalizowanych grup społecznych. Oxfam angażuje się również w walkę z nierównościami społecznymi, promując bardziej sprawiedliwy system gospodarczy, oraz oferuje wsparcie w regionach dotkniętych konfliktami, klęskami żywiołowymi i innymi kryzysami.