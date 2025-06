Cybersec to naturalny obszar zainteresowań

ŁUKASZ SMÓŁKA, MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO: - CYBERSEC jest cenną i sprawdzoną inicjatywą, cieszy się dużą renomą. To praktyczne spotkanie z najnowszą technologią. Rozmawiamy tu o sprawach, które mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania współczesnego świata, w zasadzie na każdej płaszczyźnie. Dlatego dla Małopolski to naturalny obszar zainteresowań. Nasz region ma ogromny potencjał edukacyjny i naukowy. Wsparcie rozwoju ukierunkowanego na nowe technologie i bezpieczeństwo należy do naszych priorytetów. Cieszę się, że nasza współpraca owocnie wpisuje się w 20. już edycję CYBERSEC. Jednocześnie gratuluję Zespołowi CYBERSEC, a także osobom i instytucjom, które to innowacyjne przedsięwzięcie do tej pory wsparły. Udział w cyfrowej awangardzie, która przekłada się na codzienność milionów ludzi, stanowi dziś część naszej samorządowej misji. To inwestycja w rozwój regionu i bezpieczeństwo publiczne. Z jednej strony rozmawiamy o rozwiązaniach wysoce specjalistycznych. Druga strona medalu jest taka, że są to produkty i procesy, które w coraz większym stopniu dotyczą każdego z nas.

Wsparcie cyfrowych technologii

Jakie aspekty związane z cyberprzestrzenią szczególnie interesują samorządowców?

- Rola tej sfery i związanych z nią narzędzi nieustannie rośnie. Bezpieczeństwo baz danych, zabezpieczenie systemów komunikacji czy transportu – to wszystko wymaga najwyższej klasy rozwiązań. Chcemy, by cyfrowe technologie wspierały diagnostykę i leczenie mieszkańców Małopolski. Chcemy, by nasze straże pożarne dysponowały najwyższej jakości sprzętem i łącznością. Nowoczesny transport kolejowy, który jest wielką dumą Małopolski, koordynują i zabezpieczają cyfrowe mechanizmy. Podobnie jest z portami i komunikacją lotniczą w regionie. To jest nasze okno na świat. Przemysł i produkcja to kolejna przestrzeń wymagająca ciągłego zaangażowania i innowacji. Jako Samorząd Województwa Małopolskiego chcemy się skutecznie komunikować z mieszkańcami. Rola internetu i cyfrowych rozwiązań jest dziś w tej materii kluczowa. Chcemy skutecznie pomagać i dbać o starsze pokolenie, wdrażając np. w coraz szerszym zakresie tak pożyteczne narzędzia, jak Małopolski Tele-Anioł. To wszystko wymaga specjalistycznej, nieustannie aktualizowanej wiedzy, która przekłada się na komfort życia i bezpieczeństwo ludzi. Dlatego tutaj jesteśmy.

Co zdaniem Pana Marszałka stanowi dzisiaj największy atut CYBERSEC?

- Jestem dumny z tego, że gospodarzami wydarzenia są Małopolska i Kraków. CYBERSEC to dostęp do zasobów bezcennej wiedzy, możliwość dotarcia do specjalistów i rozwiązań z najwyższej światowej półki. Kwestią kolejną jest tematyka. Wpisuje się ona w obecne realia, bo bezpieczeństwo interesuje wszystkich. Wśród prelegentów i uczestników widzimy np. także osoby w mundurach. Spotykamy tu pułkowników, generałów, dowódców. To znak czasów. Dlatego tak ważne jest, by mieć świadomość, że najistotniejsze wydarzenia mają dziś miejsce w dużej mierze w świecie cyfrowym, a działania budujące i wspierające bezpieczeństwo w tym obszarze są niezbędne. Dostęp oraz umiejętność korzystania z najnowszych technologii przekłada się na bezpieczeństwo powszechne i publiczne. Ta wiedza wzmacnia i daje niezbędną przewagę.

W trakcie CYBERSEC tradycyjnie spotykamy też wielu ludzi młodych, wielu pasjonatów i ekspertów z różnych branż…

- Pasja młodych ludzi daje nam wszystkim siłę i nadzieję. To młode pokolenie, wychowane na gruncie polskich i europejskich wartości, wyposażone w najnowszą technologię i związane z nią możliwości, ma dzisiaj wielką szansę pomóc w rozwiązaniu wielu problemów współczesnego świata. Także dlatego angażujemy się jako samorząd regionu i wspieramy CYBERSEC. To jedna z inicjatyw, dzięki którym młodzi ludzie z Małopolski mogą nawiązywać i poszerzać współpracę z najlepszymi. Pasja łączy pokolenia, a młodzież uczy się od mistrzów. Wierzymy, że skuteczne rozwiązania powstają właśnie dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia różnych środowisk. Dlatego w Małopolsce stawiamy na współpracę środowiska biznesu i licznych ośrodków akademickich. Owocne partnerstwa nawiązujemy też na arenie międzynarodowej. Jako pierwszy region z Polski podpisaliśmy list intencyjny w sprawie współpracy z Centrum Nauki, Innowacji i Przedsiębiorczości Polska w Dolinie Krzemowej. Nasze województwo znajduje się też w ścisłej krajowej czołówce regionów najbardziej przyjaznych dla startupów. Komisja Europejska uznała Małopolskę za jedną z Regionalnych Dolin Innowacji. Jesteśmy jedynym regionem z Polski zaangażowanym w działania Inicjatywy Awangarda, w której odpowiadamy za kierowanie Projektem Pilotażowym Wodór. Dlatego raz jeszcze powtórzę. To od nas zależy, czy wykorzystamy nasz potencjał. Innowacje, badania i rozwój, współpraca z liderami to klucz do sukcesu naszego regionu. Chcemy, aby Małopolska była miejscem, które inspiruje świat. Nasz region ma solidne podstawy do tego, by stać się europejską Doliną Krzemową. Udział w CYBERSEC jest jednym z kroków w tym kierunku.