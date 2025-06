Konstrukcje stalowe

INTEK specjalizuje się w wytwarzaniu specjalistycznych konstrukcji stalowych. Dysponuje imponującą infrastrukturą produkcyjną o powierzchni 21 000 m² oraz nowoczesnym parkiem maszynowym. Przełomowym momentem w historii spółki była integracja z Grupą Kapitałową Dekpol S.A. Od tego czasu INTEK rozwija się jeszcze dynamiczniej, wdrażając innowacyjne rozwiązania dla sektorów obronnego, maszynowego, offshore, energetycznego i wydobywczego.

– Wykorzystując nasz potencjał oraz obecność w Grupie Dekpol, konsekwentnie wzmacniamy swoją pozycję na rynku konstrukcji stalowych. Wdrażamy innowacje i zaawansowane rozwiązania technologiczne, aktywnie kształtując przyszłość całej branży. Wysokie standardy, precyzja i terminowość pozwoliły nam zdobyć zaufanie międzynarodowych partnerów i stać się jednym z kluczowych graczy m.in. w branży obronnej – podsumowuje Wojciech Baszkowski, Prezes Zarządu INTEK.

Certyfikaty

Posiadany certyfikat DIN 2303 Q2 BK1 uprawnia firmę do profesjonalnej produkcji wyrobów związanych z wojskową techniką obronną. Obecnie prowadzone są działania zmierzające do podniesienia klasyfikacji do poziomu Q3. Proces certyfikacji odbywa się we współpracy z Bundeswehr Technical Center.

Warto dodać, że INTEK posiada również certyfikat End User Certificate (EUC), który umożliwia współpracę z międzynarodowymi instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami z sektora obronnego. EUC stanowi potwierdzenie, że INTEK jest solidnym i odpowiedzialnym dostawcą, szczególnie w branży obronnej, gdzie przestrzeganie norm eksportowych jest kluczowe.

Jedno z nowych zamówień INTEK obejmuje produkcję stalowych wyspecjalizowanych kontenerów dla producenta systemów łączności. Zapewniają one stabilną i niezawodną komunikację nawet w najbardziej wymagających warunkach środowiskowych.

Drugi projekt dotyczy seryjnej produkcji spawanych konstrukcji dla jednego z europejskich liderów branży obronnej z rynku niemieckiego.