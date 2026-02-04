Bizum i BLIK coraz bliżej pełnej kompatybilności

„Realizacja pilotażowego przelewu na telefon z telefonu przez użytkownika zarejestrowanego w hiszpańskim systemie płatności mobilnych Bizum na telefon użytkownika korzystającego z BLIKA za pośrednictwem aplikacji IKO PKO Banku Polskiego jest kontynuacją pilotażu przelewów P2P (telefon na telefon - PAP) w euro, który BLIK rozpoczął wspólnie z europejskimi partnerami pod koniec 2025 roku” - poinformował BLIK.

Jak wyjaśniono, zrealizowany przelew z Hiszpanii do Polski jest formą dalszej integracji technologicznej, której celem jest uruchomienie pełnej interoperacyjności pomiędzy systemami płatności mobilnych działającymi w Europie. „Oznacza to możliwość wykonywania swobodnych, natychmiastowych przelewów na numer telefonu pomiędzy użytkownikami różnych systemów płatności mobilnych działających w Europie, bez konieczności instalowania nowych aplikacji” - podkreślił BLIK.

„Milowy krok” do interoperacyjności europejskich systemów

Cytowany w komunikacie prezes BLIKA Dariusz Mazurkiewicz ocenił, że to „milowy krok” w kierunku wprowadzenia interoperacyjności europejskich systemów do kategorii standardu. „Kolejne testy i rozszerzanie współpracy z partnerami mają przybliżyć moment, w którym przelew na numer telefonu pomiędzy krajami będzie równie prosty jak lokalna transakcja P2P, a właśnie na to czeka niemal 450 milionów Europejczyków” - stwierdził Mazurkiewicz.

BLIK w stowarzyszeniu EuroPA

BLIK przypomniał, że od 2025 r. dołączył do stowarzyszenia EuroPA, i wspólnie z partnerami z Hiszpanii (Bizum), Portugalii (SIBS), Włoch (Bancomat) oraz krajów nordyckich (Vipps) pracuje nad interoperacyjnością w zakresie błyskawicznych przelewów P2P na numer telefonu. „Dotychczasowe wdrożenia pilotażowe potwierdzają techniczną gotowość systemów do realizacji takich transakcji w środowisku produkcyjnym” - zaznaczono w informacji.

Równolegle BLIK rozwija swoją obecność międzynarodową w innych obszarach. „Użytkownicy już dziś mogą płacić BLIKIEM za granicą w terminalach płatniczych – zbliżeniowo na urządzeniach z systemem Android, a wkrótce także na iOS. Z kolei zagraniczne sklepy internetowe obsługujące klientów z Polski mogą udostępniać płatności BLIKIEM dzięki współpracy z globalnymi dostawcami usług płatniczych” - poinformował BLIK.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2024 r. wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł, a w I półroczu 2025 r. wykonano 1,4 mld transakcji o łącznej wartości przekraczającej 207,3 mld zł; to wzrost o odpowiednio 24 i 31 proc. rok do roku.