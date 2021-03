– Jeśli doprowadzilibyśmy do sytuacji, w której będzie „darmowy kredyt” albo do przedawnienia świadczeń z tytułu wypłaty kredytu , to będzie olbrzymi kłopot dla deponentów banków. 234 mld zł kosztów, takie szacunki opublikowała Komisja Nadzoru Finansowego, doprowadzi do tego, że banki będą upadać jeden po drugim – ostrzegał w piątek w trakcie konferencji zorganizowanej przez Europejski Kongres Finansowy Rafał Kozłowski, wiceprezes PKO BP. Największy bank na naszym rynku ma portfel frankowych hipotek o nominalnej wartości ok. 20 mld zł.