Zysk netto z działalności kontynuowanej (ogółem - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej i udziałom niekontrolującym) w II kw. br. wyniósł 15 mln zł wobec 1,75 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast łącznie z działalności kontynuowanej i zaniechanej grupa odnotowała w tym okresie 166,77 mln zł straty wobec 6,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 57,27 mln zł wobec 49,8 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 12,86 mln zł wobec 6,83 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem wyniosły 3,81 mld zł na koniec II kw. 2021 r. wobec 4,32 mld zł na koniec 2020 r.

W I poł. 2021 r. bank miał 25,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk netto z działalności kontynuowanej (ogółem - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej i udziałom niekontrolującym) w I poł. br. wyniósł 25,64 mln zł wobec 10,66 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast łącznie z działalności kontynuowanej i zaniechanej grupa odnotowała w tym okresie 153,08 mln zł wobec 193,73 mln zł straty rok wcześniej.

"Półroczny wynik netto grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej [ogółem - z działalności kontynuowanej i zaniechanej] wyniósł -153,1 mln zł. Był on jednak silnie determinowany rozliczeniem transakcji sprzedaży Idea Bank Białoruś (-156,3 mln zł) oraz aktualizacją wartości aktywów w Rumunii (-36,4 mln zł). Skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej bez wpływu zdarzeń jednorazowych wyniósł +39,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

1 kwietnia br. Holding sfinalizował sprzedaż aktywów na Białorusi, wycofując się tym samym z bardzo ryzykownego rynku. Wartość transakcji wyniosła 75,7 mln zł. Wynik na poziomie skonsolidowanym został obciążony kwotą -152,1 mln zł, wynikającą z przeniesienia różnic kursowych z przeliczenia jednostki, z kapitałów do rachunku zysków i strat oraz wpływem aktualizacji wyceny aktywa na kwotę -4,3 mln zł. Getin Holding kontynuuje działania M&A w zakresie sprzedaży aktywów na Ukrainie, przypomniano.

Holding podał, że I półrocze br. było okresem ożywienia gospodarczego i znaczącego wzrostu zainteresowania klientów produktami finansowymi na kluczowych dla grupy rynkach, w tym w szczególności na Ukrainie i w Rumunii. Holding aktywnie działał również na rynku M&A finalizując strategiczną sprzedaż aktywów białoruskich oraz podpisując warunkową umowę sprzedaży spółek wchodzących w skład segmentu Rumunia.

W I pół. 2021 r. segment na Ukrainie odnotował zysk netto wynoszący 44,5 mln zł, co oznacza wzrost o 135,6% r/r (w UAH o 164,6% wyższy r/r ). Głównym czynnikiem poprawy wyników jest zwiększenie portfela kredytowego ze względu na istotny wzrost sprzedaży produktów kredytowych, niższy poziom odpisów na portfel kredytowy oraz poprawą dyscypliny spłat klientów i ogólna poprawą jakości portfela (w 2020 r. sprzedaż spadła ze względu na epidemię COVID-19). Sprzedaż w I półroczu roku wyniosła 315,8 mln zł i była wyższa o 64,9% r/r (w UAH wzrost o 85,2%).

Wynik odsetkowy wyniósł 109,3 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 3,2% (w UAH wzrósł o 15,9%). Wynik prowizyjny wyniósł 24,2 mln zł wobec 25,4 mln zł rok wcześniej. Odpisy aktualizujące w I poł. br. były niższe o 49,2% r/r i wyniosły 32,8 mln zł głównie dzięki poprawie jakości nowych kredytów w efekcie zmiany polityki kredytowej banku.

"Portfel kredytowy segmentu wzrósł o 19,5% do poziomu 604,4 mln zł, przy jednoczesnym wzroście wartości portfela depozytowego do kwoty 543,8 mln zł, tj. o 7,3%. Suma bilansowa segmentu na koniec raportowanego okresu wyniosła 744,8 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Marża odsetkowa (NIM) osiągnęła poziom 32,91% i była o 5,53 pkt proc. wyższa r/r, przy wskaźniku kosztu finansowania (COF) wynoszącym 8,62% (wobec 14,45% w okresie porównawczym). Wskaźnik kosztów ryzyka (COR) osiągnął poziom 11,8% i spadł o 8,95 pkt proc. w skali roku. Wskaźnik C/I wyniósł 35,22%.

"W celu utrzymania obecnej dynamiki wzrostu i odpowiednich poziomów współczynników kapitałowych, Getin Holding podjął decyzję o podwyższenia kapitału Idea Banku Ukraina kwotą maksymalnie do 100 mln UAH. Na początku roku spółki z segmentu Ukraina podjęły decyzję w wypłacie dywidend w wysokości 42,3 mln zł, z czego do końca II kwartału wypłacono 22,2 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Wynik netto segmentu rumuńskiego w I półroczu 2021 r. osiągnął poziom 10,3 mln zł i był wyższy o 83,4% r/r. Wynik odsetkowy segmentu w Rumunii wyniósł 37,1 mln zł i wzrósł o 7,3% r/r. Wynik prowizyjny wyniósł 18,7 mln zł i był wyższy o 6,2% w skali roku.

Marża odsetkowa segmentu (NIM) osiągnęła poziom 2,88% (wobec 3,06% na koniec I półrocza 2020), przy spadku wskaźnika kosztu finansowania (COF) na poziomie 1,71% (1,89% rok wcześniej). Wskaźnik kosztu ryzyka (COR) w raportowanym okresie wynosił 0,88 % i spadł o 0,38 pkt proc. r/r.

"Suma należności kredytowo-leasingowych segmentu na koniec I półrocza 2021 r. osiągnęła wartość 1,77 mld zł, co oznacza spadek o 2,3% w stosunku do stanu portfela na koniec 2020 r. Wartość zgromadzonych depozytów na koniec raportowanego okresu zanotowała poziom 2,2 mld zł, co oznacza wzrost o 0,8% wobec stanu na 31.12.2020 r." - czytamy także.

W czerwcu Getin Holding zawarł z Banca Transilvania SA warunkową umowę sprzedaży aktywów w Rumunii. Warunkami przeniesienia własności akcji Idea Banku Rumunia oraz Idea Investment Rumunia jest uzyskanie szeregu zgód od lokalnych regulatorów rynku, najpóźniej do końca bieżącego roku.

Holding podał także, że w związku z trwającą pandemią, spółka MW Trade musiała w znaczący sposób ograniczyć działania sprzedażowe i kontakty z przedstawicielami publicznych podmiotów medycznych, co w istotny sposób wpłynęło na jej zdolności przychodowe. Wynik netto spółki wyniósł 0,1 mln zł w I poł. br. W sierpniu br. spółka odnotowała wpływ środków wysokości 37 mln zł w związku z uprawomocnieniem się wyroku dotyczącego zlikwidowanej Gminy Ostrowice. Na koniec czerwca MW Trade dysponował środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 14,7 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 5,78 mln zł wobec 86,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)