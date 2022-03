"Nie wycofujemy się z Ukrainy. Kredobank, na tyle na ile to możliwe w obecnej sytuacji, prowadzi normalną działalność. Działa ponad połowa oddziałów, pracownicy dbają o zapewnienie dostępu do usług finansowych. NBU (Narodowy Bank Ukrainy - PAP) od 9 marca włączył Kredobank do listy systemowych banków Ukrainy" - poinformował na Twitterze bank PKO BP.

Pod koniec lutego wiceprezes PKO BP Piotr Mazur oceniał, że ze względu na obecną sytuację na Ukrainie bank będzie musiał zrobić dodatkowe odpisy na Kredobank.

PKO Bank Polski, informuje na swoich stronach, że jest liderem polskiego sektora bankowego. Spółka obsługuje 11 mln klientów detalicznych. Skarb Państwa ma 29,43 proc. udziału w kapitale zakładowym PKO BP.

Kredobank jest uniwersalnym bankiem, ukierunkowanym na obsługę klientów detalicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność głównie w zachodniej części Ukrainy i w Kijowie. Właścicielem Kredobanu jest PKO Bank Polski.

Centrala Kredobanku znajduje się we Lwowie. Sieć placówek Kredobanku obejmuje centralę we Lwowie oraz 82 oddziały na terenie całej Ukrainy; posiada ponad 588 tys. klientów detalicznych i 57 tys. firm i przedsiębiorstw.

autor: Łukasz Pawłowski