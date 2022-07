Reklama

Ustawa z dnia 7 lipca br. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom daje osobom spłacającym kredyt na mieszkanie możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych, a także zwiększa o 1,4 mld zł środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Ponadto wydłuża z 31 lipca do 31 października działanie tarcz antyinflacyjnych.

Podczas uroczystości podpisania ustawy w Belwederze prezydent wskazał, że "nie była to łatwa ustawa", bo w trudnych czasach trzeba było podjąć zdecydowane decyzje dotyczące rynku finansowego i funkcjonowania banków w kontekście funkcjonowania gospodarstw domowych. „Ona dotyczy przede wszystkim pomocy kredytobiorcom, chodzi o wszystkich tych, którzy kupili mieszkania, zbudowali domy, wzięli kredyty hipoteczne i wobec wzrostu stóp procentowych i dużej inflacji znaleźli się w trudnej sytuacji" - powiedział prezydent.

Zgodnie z ustawą wakacje kredytowe pozwolą na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez 8 miesięcy: po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku i po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów przyszłego roku. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, kiedy skorzystało się z zawieszenia spłaty kredytu.

Będą one przysługiwać kredytobiorcy w stosunku do tylko jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Będzie można z nich skorzystać niezależnie od daty udzielenia kredytu hipotecznego. Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić, to opłaty ubezpieczeniowe.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Ustawa zakłada też wzrost środków przeznaczonych na dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Banki mają do końca roku wpłacić na fundusz dodatkowo 1,4 mld zł. Złożenie wniosku o wsparcie z funduszu będzie możliwe także online.

Zamiennik WIBOR

Ustawa przewiduje też prace nad procesem wyznaczenia zamiennika WIBOR. Zamiennik wskaźnika i data jego wprowadzenia zostaną ustalone rozporządzeniem.

Tarcze antyinflacyjne

W przepisach zawarto też zapisy wydłużające działanie tarcz antyinflacyjnych z 31 lipca do 31 października br. W ramach tych tarcz stosowana jest niższa stawka VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc., a stawka VAT na gaz wynosi 0 proc. Do 0 proc. jest obniżony VAT na podstawowe produkty żywnościowe, nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej. Przedłużono także obowiązywanie obniżki akcyzy na prąd, zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży paliw. Niższa akcyza obowiązuje także na lekki olej opałowy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Zapisy dotyczące tarcz antyinflacyjnych zaczną obowiązywać 31 lipca br.

Prezydent Duda: Ten projekt znalazł poparcie absolutnej większości parlamentarnej

Ustawa o wsparciu kredytobiorców wzbudziła wiele dyskusji, w środowisku bankowym i parlamentarnym, ale ten projekt znalazł poparcie absolutnej większości parlamentarnej, został przyjęty prawie jednogłośnie – powiedział w czwartek w Warszawie prezydent Andrzej Duda.

W Kancelarii Prezydenta RP odbyła się uroczystość podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa m.in. pozwala osobom spłacającym kredyty hipoteczne na wzięcie „wakacji kredytowych” na 4 miesiące w roku bieżącym i kolejne 4 miesiące w 2023 r.

„Ustawa niełatwa, bo w trudnych czasach trzeba było podjąć zdecydowane decyzje, dotyczące funkcjonowania banków w kontekście codziennego funkcjonowania naszych gospodarstw domowych. Ustawa o finansowaniu społecznościowym finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych, ale przede wszystkim o pomocy kredytobiorcom. Tym, co kupili mieszkania czy zbudowali domy i w tym celu wzięli kredyty hipoteczne i dzisiaj w sytuacji wzrostu stóp procentowych są w trudnej sytuacji, w sytuacji, w której trudno im się odnaleźć” – powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda.

Zwrócił uwagę, że ustawa wzbudziła wiele dyskusji.

„Ustawa o wsparciu kredytobiorców wzbudziła wiele dyskusji, w środowisku bankowym i parlamentarnym, ale ten projekt znalazł poparcie absolutnej większości parlamentarnej, został przyjęty prawie jednogłośnie” – powiedział prezydent.

Przypomniał także, że ustawa przedłuża działanie tarcz antyinflacyjnych do 31 października, co jest niezwykle istotne dla działań mających prowadzić do obniżenia cen paliw, zwłaszcza w okresie wakacyjnych wyjazdów. Dodał także, że z wakacji kredytowych mogą skorzystać wyłącznie osoby, spłacające kredyt w złotych polskich. (PAP)

