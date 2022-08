"Dokonaliśmy przeglądu portfela naszych klientów wykorzystujących gaz do produkcji. W przypadku całkowitego odcięcia dostaw gazu przed Rosję, bank musiałby zawiązać w związku z tą sytuacją rezerwy rzędu 600-800 mln zł. To kwota 'do zmieszczenia' w budżecie" - powiedział Mazur podczas konferencji prasowej.

Dodał, że bank w związku z nadchodzącym spowolnieniem gospodarczym liczy się z pogorszeniem portfela kredytowego i wzrostu kosztów ryzyka, jednak, jak zaznaczył, nie powinien to być wzrost znaczący.

"Nadchodzące spowolnienie wpłynie na kondycje firm, ale jesteśmy dobrze przygotowani i na razie, jeśli chodzi o portfel korporacyjny nie widzimy sygnałów ostrzegawczych" - powiedział wiceprezes.

W II kw. wartości finansowania udzielonego klientom korporacyjnych wzrosła o 16,8 proc. proc. r/r,

Jego zdaniem, dopóki nie zobaczymy istotnego wzrostu bezrobocia, nie pogorszy się też jakość portfela kredytowego klientów detalicznych.

Koszt ryzyka wyniósł 58 pb, wskaźnik NPL 3,6 proc. w II kw 2022 r. Jak podkreślił wiceprezes, są to wskaźniki lepsze niż przed pandemią.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)