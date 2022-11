Wynik z tytułu odsetek wyniósł 123,7 mln zł wobec 784,98 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 279,75 mln zł wobec 250,6 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 146,39 mld zł na koniec III kw. 2022 r. wobec 131,78 mld zł na koniec 2021 r.

W I-III kw. 2022 r. bank miał 188,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 449,8 mln zł zysku rok wcześniej.

"Szacuje się, że bez uwzględnienia negatywnego wpływu wakacji kredytowych oraz kosztów rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych w CHF, zysk netto grupy w trzech kwartałach 2022 r. wyniósłby 1 327 199 tys. zł i byłby o 416 468 tys. zł (tj. o 45,7%) wyższy od wypracowanego w trzech kwartałach 2021 r. (910 731 tys. zł w ujęciu porównywalnym)" - czytamy w raporcie.

"Wynik z tytułu odsetek, stanowiący główne źródło przychodów Grupy, wyniósł w trzech kwartałach 2022 r. 2 276 074 tys. zł i był niższy r/r o 637 tys. zł, tj. o 0,03% przede wszystkim z uwagi na negatywny wpływ wakacji kredytowych. W trzech kwartałach 2022 r. w porównaniu do trzech kwartałów 2021 r. przychody z tytułu odsetek były wyższe o 1 689 660 tys. zł, tj. o 68,8% przy jednoczesnym wzroście kosztów odsetkowych o 1 690 297 tys. zł, tj. o 945%" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

Bez uwzględnienia kosztów związanych w wakacjami kredytowymi wynik z tytułu odsetek uzyskany w trzech kwartałach 2022 r. wyniósłby 3 241 074 tys. zł i był wyższy o 964 363 tys. zł, tj. o 42,4% r/r, podał bank.

Kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom (suma portfeli wycenianych według zamortyzowanego kosztu i wycenianego według wartości godziwej) wyniosły 96,34 mld zł na koniec września wzrosły o 6,95 mld zł tj. o 7,8% w porównaniu do końca 2021 r.

"Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych Klientom indywidualnym wyniosła na koniec września 2022 r. 39 615 133 tys. zł (wzrost o 797 417 tys. zł, tj. o 2,1% w porównaniu do końca 2021 r.). Ich udział w portfelu kredytowym wycenianym według zamortyzowanego kosztu w analizowanym okresie wyniósł 41,6% (co oznacza spadek o 2,5 pp. w porównaniu do końca 2021 r.). Ponad dwie trzecie (68,7%) zaangażowania kredytowego Klientów indywidualnych stanowią kredyty na nieruchomości, które na koniec września 2022 r. wyniosły 27 214 853 tys. zł. W strukturze kredytów mieszkaniowych 83,1% to kredyty udzielone w PLN, natomiast 16,7% to kredyty udzielone w CHF (w porównaniu do końca ubiegłego roku udział CHF spadł o 0,2 pp.)" - czytamy w raporcie.

"Wartość portfela kredytów i pożyczek brutto udzielonych podmiotom gospodarczym (z wyłączeniem rolników) wyniosła 41 800 801 tys. zł (wzrost o 6 201 689 tys. zł, tj. o 17,4% w porównaniu do końca 2021 r.). Ich udział w analizowanym portfelu kredytowym na koniec września 2022 r. wyniósł 43,9% (+3,5 pp. w stosunku do końca 2021 r.). Niemal połowę tego portfela (49,2%) stanowią kredyty o charakterze bieżącym" - czytamy również.

Koszy ryzyka kredytowego wyniosły 0,32% i nie zmieniły się r/r.

Współczynnik kapitałowy Tier1 wyniósł 10,67% na koniec III kw wobec 12,33% na koniec 2021 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 148,56 mln zł wobec 447,94 mln zł zysku rok wcześniej.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 132 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)