Reklama

"Spodziewamy się wzrostu kosztów ryzyka w tym roku, ale nie będzie to wzrost dramatyczny. Koszty ryzyka mogą wzrosnąć do ok 60-70 pb w porównaniu do 44 pb na koniec 2022 roku" - powiedział Fernando Bicho podczas telekonferencji z dziennikarzami.

Reklama

Zaznaczył jednak, że ubiegłoroczny wynik udało się osiągnąć dzięki sprzedaży części portfela. Bez tej operacji koszty ryzyka wyniosłyby 55 pb.

"Na ten rok koszty ryzyka będą znacząco wyższe, ale w 2022 roku sytuacja była znacznie lepsza niż oczekiwaliśmy, zwłaszcza w segmencie przedsiębiorstw, gdzie w zasadzie nie musieliśmy zawiązywać żadnych rezerw" - dodał.

Wiceprezes spodziewa się również pogorszenia portfela kredytowego.

"W warunkach wysokiej inflacji i spowolnienia gospodarczego możemy mieć wzrost kredytów zagrożonych gospodarstw domowych" - powiedział Bicho.

Podkreślił również, że wskaźnik kredytów zagrożonych zależy również od popytu na kredyty - kiedy portfel kredytowy znacząco nie rośnie, NPL jako udział w portfelu może się zwiększać.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 110,9 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)