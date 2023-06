Polska to według najnowszych danych kraj z niemal najwyższą różnicą w oprocentowaniu kredytów i depozytów w Unii Europejskiej. Według Europejskiego Banku Centralnego w naszym kraju ta różnica, czyli marża, wyniosła w kwietniu niemal 3,5 pkt proc. Wyprzedzają nas pod tym względem jedynie Cypr, w którym marża wynosi 4,7 pkt proc., i Grecja, gdzie jest to 3,9 pkt proc. Oba te kraje wciąż dochodzą do siebie po kryzysach, jakie przed dekadą dotknęły ich banki.

