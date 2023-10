Sektor bankowy powinien osiągać zyski rzędu 25-30 mld zł rocznie, aby zapewnić finansowanie gospodarki, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

Zyski banków

"Żeby polski sektor bankowy zapewniał dobry napływ kredytów do gospodarki i był w stanie finansować wszystkie inwestycje, np. w transformacji energetycznej - a te potrzeby na najbliższe dekady są gigantyczne - to zyski muszą wynosić co najmniej 25-30 mld zł rocznie" - powiedział Borys w trakcie Banking & Insurance Forum 2023 w Warszawie. Ale w jego opinii, sytuacja sektora bankowego jest stabilna.

Skutki orzeczenia TSUE

"Bardzo się bałem o skutki orzeczenia TSUE dla sektora, czy nie nastąpi jakieś załamanie, nadmierne ograniczenie podaży kredytu. Wyższe stopy procentowe amortyzują ten problem" - dodał prezes PFR.

Na początku września Zespół Badań i Analiz Związku Banków Polskich (ZBP) szacował, że w warunkach wysokiej inflacji i spadającej wartości pieniądza, aby zachować realną skalę finansowania gospodarki, sektor bankowy musiałby zwiększyć wysokość kredytowania o 408,3 mld zł.

