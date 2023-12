Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu "Bezpieczny kredyt" z oprocentowaniem 2% wzrosła do ok. 48,2 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono prawie 74,4 tys. wniosków.

"Liczba umów zbliża się do zakładanego w ustawie limitu 50k. na lata 2023-2024. Przy czym rząd zakładał, że średnia kwota kredytu wyniesie 320 tys. zł, tymczasem realnie to 405,5 tys., co oznacza wyższą kwotę dopłat" - poinformowała Wachnicka.

Według prezentowanych przez nią danych, na 7 grudnia br. liczba wniosków wyniosła 74 744 (+2 267 t/t), zawarto 48 185 umów (+3 755 t/t).

Program "Bezpieczny kredyt 2%" dla osób chcących kupić pierwsze mieszkanie obowiązuje od lipca. Obejmuje m.in. dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego (różnicy między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%). Dopłaty mają obowiązywać przez 10 lat.