Zdaniem autorów publikacji Deloitte Financial Markets Regulatory Outlook 2024, rok 2024 r. będzie krytycznym momentem dla całej branży ze względu na wejście w życie szeregu zmian regulacyjnych. Chodzi o m.in. unijną ustawę o cyfrowej odporności operacyjnej, reformy ostrożnościowe (tj. Bazylea dla banków z UE i Wielkiej Brytanii oraz Solvency II i Solvency UK dla ubezpieczycieli z UE i Wielkiej Brytanii) czy brytyjskie cło konsumenckie.

Trudny rok dla europejskich banków

"Implementacja tych rozwiązań opóźnia się ze względu na utrzymujące się ryzyka m.in. geopolityczne czy makroekonomiczne, niemniej docelowo mogą one przynieść wiele korzyści, chociażby eliminację konieczności interwencji organów nadzoru oraz związanych z nimi kosztów naprawczych" - zwrócili uwagę eksperci, dodając, że jest to tym bardziej istotne, że perspektywy dla gospodarek europejskich są "wysoce niepewne", a od 2024 r. organy nadzoru w Europie będą w stanie najwyższej gotowości.

Autorzy raportu wskazali też na "pozorność sygnałów" mających świadczyć o dobrej kondycji sektora bankowego. Podkreślili, że o stabilności całego systemu świadczy kondycja podmiotów w najtrudniejszej sytuacji, np. dysponujących najmniejszymi buforami kapitałowymi.

Ostrzeżenie dla bankowców

Przypomnieli, że upadłość kilku średniej wielkości banków regionalnych w USA w 2023 r., przypomniały o dwóch rzeczach: "po pierwsze, że zaufanie klientów i inwestorów do banków może szybko zniknąć, po drugie, że solidnym buforom płynnościowym musi towarzyszyć kilka elementów niezbędnych dla utrzymania stabilności systemu" i wymienili, że są nimi m.in. skuteczne zarządzanie ryzykiem, plany naprawcze oraz "proaktywny" nadzór instytucjonalny, czy współdziałanie i odpowiedzialność kluczowych interesariuszy – banków, nadzoru, rządu, czy kredytobiorców.

Autorzy raportu zaznaczyli, że banki i inne instytucje finansowe stoją w obliczu "podwyższonego ryzyka kredytowego". Dodali, że organy odpowiedzialne za stabilność finansową zasygnalizowały "szczególne" obawy w odniesieniu do dwóch obszarów: sektora nieruchomości komercyjnych (w szczególności biurowych) i prywatnych rynków kredytowych. "Jednocześnie w obliczu utrzymującej się presji związanej z kosztami utrzymania, firmy powinny dążyć do zapewnienia sprawiedliwych wyników kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji, a w przypadku niepowodzenia – oczekiwać proaktywnej interwencji organów nadzoru" - sugerują eksperci.

Czas na większe zaangażowanie w ochronę klimatu

Raport Deloitte wskazuje, że firmy powinny zintensyfikować działania w planowaniu transformacji w obszarach związanych z klimatem, zarządzaniem ryzykiem finansowym oraz unikaniem praktyk „greenwashingu”. Zdaniem jego autorów wielu przedsiębiorców wciąż "nie do końca rozumie" to zjawisko i to jak ono wpływa na produkty oraz zobowiązania firmy. Zaznaczyli, że europejskie urzędy nadzoru finansowego planują opublikować ostateczne zalecenia dla Komisji Europejskiej w maju 2024 r., dotyczące ewentualnych zmian w unijnych ramach regulacyjnych dotyczących „greenwashingu”.

"W 2024 r. spodziewamy się większego skupienia decydentów na roli ram regulacyjnych w finansowaniu transformacji. Analiza ryzyka klimatycznego „Fit for 55" w UE oceni zdolność systemu finansowego do wspierania zielonej transformacji gospodarek. Obecnie istnieje wiele utrudnień w zakresie finansowania projektów firm, które planują przejść na zielony model biznesowy, zwłaszcza w kontekście braku spójności terminologii w obszarze regulacyjnym" – zauważył partner zarządzający działem zarządzania ryzyka w Polsce i krajach bałtyckich Deloitte Przemysław Szczygielski.

Emerytury od ubezpieczyciela

W raporcie zwrócono uwagę, że także sektor ubezpieczeń na życie i emerytur stoi obecnie przed wieloma szansami i wyzwaniami. "Jest to spowodowane połączeniem wyższych stóp procentowych i inflacji, a także znaczących zmian w systemach nadzoru ostrożnościowego (Solvency UK i Solvency II)" - wskazano.

Eksperci przewidują, że w nadchodzących latach przyspieszy tempo przenoszenia programów emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu (DB) do ubezpieczycieli. "Ubezpieczyciele, wdrażając skuteczną kontrolę ryzyka, mogą wykorzystać te trendy do rozwoju innych obszarów, oferując klientom produkty bardziej dostosowane do ich potrzeb, co z kolei może przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników finansowych" - zasugerowali autorzy raportu.

Dodali, że zmiany klimatyczne będą rzutować na poziom odszkodowań i wymagają od ubezpieczycieli aktywnego zarządzania i współpracy z klientami. "Propozycją wartą rozważenia jest zapewnienie klientom informacji o klimacie oraz oferowanie im gamy produktów odpowiadających potrzebom konsumenckim dotyczących zrównoważonych inwestycji – zauważył Marcin Warszewski z Deloitte.

Eksperci podkreślili, że aby sprostać oczekiwaniom rynkowym, firmy powinny: wprowadzać innowacje, utrzymywać solidną dyscyplinę ubezpieczeniową polegającą na właściwej ocenie ryzyka i podejmowaniu rozsądnych decyzji dotyczących ceny i zakresu usługi; a także ocenić, w jaki sposób można wykorzystać korzyści, jakie niosą ze sobą zmiany regulacyjne.

autor: Anna Bytniewska