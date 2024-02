Rothschildowie to rodzina niemieckich Żydów, która z bankowością i finansami jest związana od lat 60. XVIII wieku, kiedy to Mayer Amschel Rothschild założył we Frankfurcie nad Menem kantor finansowy. Obecnie rodzina nadal posiada bardzo silną pozycję w Europie, połączoną z nadanymi przez rządy Austrii i Wielkiej Brytanii tytułami szlacheckimi.

Jacob Rothschild urodził się w 1936 roku w Berkshire w Anglii. W 1963 rozpoczął karierę bankowca w rodzinnym przedsiębiorstwie NM Rothschild & Sons. W 1991 roku wspólnie z Sir Markiem Weinbergiem założył J Rothschild Assurance Group, przemianowane później na St. James’s Place. Jest także założycielem firmy Windmill Hill Asset Management, która zarządza rodzinnym portfelem filantropijnym.

W ciągu swojej kariery zawodowej był wiceprzewodniczącym telewizji BSkyB, przewodniczącym rady nadzorczej Galerii Narodowej w Londynie, a także prezesem National Heritage Memorial Fund.